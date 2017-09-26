شافعي سلامة

«المقدمة هي مجرد بداية والبداية ستنتهي لا محالة.. نهايتها تعني بداية جديدة وهي بدورها تحتاج إلى مقدمة.. فأي مقدمة سأكتب؟». هكذا قدمت الكاتبة منيرة الكندري لكتابها «من وحي الخاطر» الذي ضمنته عددا من خواطرها التي معظمها، كما تقول، مجرد حروف خالية من مشاعرها الشخصية، حيث كتبت في نهاية الكتاب «أنا هنا.. أكتب لجمال النص والحضور والإثبات.. فمعظم خواطري هي مجرد حروف خالية من مشاعري الشخصية.. أنا أكتب للملمة مشاعرك المتناثرة.. أنا أكتب لك أنت.. في بعض الأحيان تصل لا تدري ماذا نقول.. ربما خانت أحبالك الصوتية الحديث.. ربما شعرت بغصة من تراكم مشاعرك المكبوتة..».

يتضمن «من وحي الخاطر» الذي يأتي في 76 صفحة من القطع الصغير عددا من الخواطر والرسائل التي توجهها الكاتبة توجهات شتى، فتبدأ بمخاطبة أمها الشمعة التي تحترق فتنير طريقها، موضحة كيف تعلمت منها الكثير، ثم تخاطب صديقاتها اللاتي معهن تنبت لقلبها أجنحة من الفرح، وتشرح لماذا تكتب من جديد. تتحدث عن الصباح الجميل على صوت العصافير ورائحة القهوة. تتحدث عن الموت البطيء وتوجه رسالة إلى من فقد عزيزا على قلبه. تتكلم عن خيوط الأمل البالية وتخاطب توأم الروح والسماء الممطرة والبحر وتوضح أن الصمت لا يعني الجهل. تذكر غرفتها وذكرياتها والقلب الطيب والشتاء وكيف كبرت مع صعوبات الحياة. تتحدث عن الأدعية الليلية وروعتها وتشير إلى أمر مهم هو تستر البعض خلف ستار التدين والالتزام، لتختم باستراحة قلب حيث توضح أن الوحدة ليست «نفسية» كما يدعي البعض، بل هي ارتقاء بالذات أكثر وابتعاد عن نفاق البشر.

لمحة

«فتاة.. في حقبها الجديدة»

بقلم: منيرة الكندري

لأعرفه عن نفسي ان طلب مني ذلك..

«أنا فتاة في العشرين»

أتصرف على أنني في الرابعة عشرة..

وبين الذين أحبهم أنا لا عمر لي..

أتوقع الكثير ممن هم حولي..

ولو انني كنت قصيدة.. احتاج من أمي ان تعدلها

وسيكون لطيفا إن وضع أصدقائي المقربون

الحركات والفواصل.. وعلى الشخص الذي أحبه ان يضع النهاية..

أكره النهايات..

ان كتبت نصا أفكر في نهايته قبل أي شيء..

وان شرحت شيئا.. أقرر آخر كلمة في الشرح قبل ان ابدأ واقلق

إن تغير شيء أو تغير رأيي فيجدر بي ان أغير النهاية..

لدي الكثير من الأقلام والدفاتر، أفرح بتعدد ألوانها..

وحين يمتلئ دفتر من دفاتري بالكلمات أحس به يخاطبني

ان العالم سيكون بخير وان البحر بمجراه سيرزقني سمكا كثيرا..

أمي تدقق دوما في كلماتي وتخبرني عن مدى رقتها وانها داعبت محياها..

«أنا فتاة في العشرين»

وقريبا جدا لن أكون كذلك

سأبدأ بلفظ أرقام كبيرة حين اُسأل عن عمري..

وقريبا جدا سأبدا بالكذب إن لزم الأمر..

أهاب أن أكبر ويخفت ضوئي الصغير

«أنا فتاة في العشرين»

ولدي مخاوف كثيرة.. ومشاكل كثيرة، فقد أصبحت

مسؤوليتي أن أعالج أموري بنفسي، فقد كبرت.

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