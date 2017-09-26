محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية صباح الاحمد التعاونية سلطان العتيبي أن وزارة الشؤون سخرت كل الصعاب امام مجلس الإدارة للقيام بمهامه على اكمل وجه، من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي لمجلس الإدارة واستثناء الجمعية من خلال الموافقة على طرح 7 محلات استثمارية للاستفادة من الدعم المقدم لتيسير اعمال الجمعية.

جاء ذلك في تصريح له على هامش زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لجمعية مدينة صباح الاحمد التعاونية بعد افتتاحها مركز تنمية المجتمع، حيث قامت بجولة تفقدية في السوق المركزي برفقة مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية. وقد أثنت الوزيرة على قيام صرح تعاوني خلال فترة قصيرة جدا في مدينة صباح الأحمد، كما وجهت بالإسراع في إجراءات السوق المركزي وتسهيل جميع أمور جمعية صباح الأحمد التعاونية وفقا للقوانين المعمول بها في الوزارة.

وتابع بأن العائد المالي الذي حصلناه من طرح المحلات السبعة للاستثمار بلغ 1.260 مليون دينار وكان نقطة الانطلاق لإقامة صرح جمعية صباح الأحمد التعاونية، واننا عرضنا على الوزيرة ضرورة تذليل الصعاب في إجراءات تنفيذ بعض المعاملات كالموافقة المالية على مشروع تأثيث وفرش السوق المركزي، مشيرا إلى ان الوزيرة وجهت بالإسراع في الرد بإيجابية وحصلنا على الموافقة المالية من خلال ميكنة قطاع التعاون في الوزارة.