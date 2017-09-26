فرج ناصر

أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الأشغال العامة م.غالب صفوق، أن القطاع يعكف حاليا على تجهيز الأوراق والمستندات الخاصة بمشروعين لصالح وزارة الداخلية هما مبنى الادارة العامة للشؤون المالية والادارية ومبنى الادارة العامة لأمن المنشآت وذلك لتوقيعهما في القريب العاجل ومن ثم البدء في تنفيذ المشروعين وفقا للاشتراطات والمعايير اللازمة.

وشدد م.صفوق في تصريح صحافي على حرص القطاع على تنفيذ توجيهات وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع الرامية إلى طرح وتنفيذ مشاريع المباني الحكومية وفقا لخطط وبرامج الوزارة وبالتنسيق الكامل مع كل الجهات المستفيدة وذلك بهدف توفير المباني الحديثة والمتطورة للجهات الحكومية والتي توفر المكان وبيئة العمل المناسبة للموظفين والمراجعين والأموال الطائلة لخزينة الدولة التي تدفعها هذه الجهات مقابل الإيجارات. وبين أن مشروعي مبنى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ومبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت التابعين لوزارة الداخلية سيتم إنشاؤهما في محافظة مبارك الكبير بالمنطقة الوسطى وتشمل منطقة صبحان.

في سياق منفصل، أوضح م.صفوق أن مشروع مبنى وزارة التربية في جنوب السرة في طور التسليم كما تم تشكيل لجنة من وزارة الأشغال العامة لتسلم المبنى وجار التنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية لإتمام خطة الانتقال الجزئي للادارات والقطاعات التابعة لها، مشيرا إلى أن المبنى من المباني العملاقة التي نفذها القطاع حيث يحتوي على برجين برج منهم 11 دورا ودور ارضي و4 سراديب والبرج الثاني 9 ادوار ودور ارضي و4 سراديب، فإجراءات الانتقال لا تتم بين عشية وضحاها بل تحتاج إلى خطة جزئية وممنهجة لضمان سلامتها ونجاحها.