تحت رعاية مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة م. قصي الشطي يعقد في 25 أكتوبر المقبل مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية، وبرعاية رئيسية من شركة الخدمات المصرفية الآلية كي نت وسيحضر المؤتمر المسؤولون وصناع القرار والمهتمون بصناعة التكنولوجيا المالية من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الشطي في بيان صحافي ان مؤتمر ومعرض فينتك يشكل منصة لالتقاء الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إلى جانب البنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمحلية تحت سقف واحد لمناقشة التطور المتسارع في مجال حلول الدفع في ضوء تأثير شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة. وبين ان «العديد من التقارير العالمية أشارت إلى تصاعد نمو قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، لذا يتطلب التركيز على أهمية العمل على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز تحسين كفاءة القطاع المالي في المنطقة».

وأوضح ان «المؤتمر سيناقش على مدى يومين، الابتكار المالي، المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية، النظام المالي والتقنيات المالية الحديثة، إدارة المخاطر، الإقراض والتمويل، المدفوعات والتحويلات، إدارة الثروة، حماية البيانات، أمن المعلومات، تقنية البلوكشين، البيتكوين، استراتيجيات التكنولوجيا المالية في دول الخليج والوطن العربي، جرائم الاحتيال والجرائم المالية».