الراشد: استثمار الشباب لبناء كويت المستقبل

الدويهيس: هيئة الشباب تسعى لدعم الشباب وتبني مواهبهم

المعتوق: باب المشاركة والتسجيل في البرنامج مفتوح يوم الأحد المقبل

عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لقطاع تنمية المشاريع في وزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي أن الوزارة تدعم المشروعات الشبابية بمختلف أنواعها والأفكار المتجددة التي يهتم بها الشباب.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بـ «البرنامج التأهيلي لفئة الشباب لخلق موظف مثالي قادر على العمل في القطاع الخاص» بحضور كل من، ممثل الامين العام لبرنامج اعادة الهيكلة بندر الراشد وامين سر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب فيصل الدويهيس ومدير المعهد الدولي الكويتي للتدريب محمد المعتوق وممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عبدالله الرغيب. واضاف السبيعي أن الوزارة تساهم في إيجاد مثل هذه البرامج التدريبية التي تنمي من قدرات الشباب ومهاراتهم وتؤهلهم للانخراط في العمل في القطاع الخاص



.وأشار إلى أن سوق العمل يبحث عن شباب لديهم مهارات وقادرون على العطاء. وقال ان هناك تفاعلا ايجابيا من قبل الشباب للمشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية ضاربا مثالا على ذلك بمشاركة 11 شابا وشابة حاليا وهم جاهزون للسفر الى اميركا لاستكمال الدورات التدريية في احدى الجامعات هناك. وقال: لدينا مساحة لـ 50 شابا وشابة ولدينا برنامج اخر لتدريب الشباب. من جانبه، أكد ممثل الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة بندر الراشد ان إطلاق المشروع الوطني لتأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص يأتي تحت مظلة اختيار الكويت عاصمة للشباب 2017 وإيمانا من البرنامج بأن استثمار فئة الشباب هو الاستثمار الحقيقي لبناء كويت المستقبل.وأضاف انه بالتعاون مع الجهات المختلفة نتطلع الى تحقيق الاهداف المرجوة من تأهيل الشباب وخلق فئة متميزة قادرة على العمل في مختلف مجالات القطاع الخاص.



وشدد على انه تم ترسيخ كل الجهود والإمكانيات المتاحة لنجاح هذه المبادرة، ومنها المشاركة بقسم الارشاد الوظيفي في ادارة التوظيف في البرنامج بنخبة متميزة من المرشدين المؤهلين في تقديم البرامج التدريبية واللقاءات الارشادية للشباب المنتسبين للمشروع. من جانبه، قال امين سر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب فيصل الدويهيس: ان الهيئة تشارك في المشروع الوطني الذي يهدف لإمداد المجتمع الكويتي بجيل شبابي مؤهل سلوكيا وحضاريا بأدوات العصر من معرفة وإبداع ومهارة ليصبحوا قادرين على مواجهة التحديات العالمية ورسم مستقبل الوطن وتطوير المشاريع الخاصة.



وأضاف ان المشروع يأتي لغرس القيم السلوكية الداعمة للشباب في ترسيخ هوية الشاب الكويتي، حيث تأتي مشاركة الهيئة من خلال تقديم الدعم اللوجستي لهذا المشروع المتميز الذي يتوافق مع رؤية الهيئة «شباب شريك مبدع ومنتج في ريادة الكويت». من جانبه، قال مدير المعهد الدولي الكويتي للتدريب محمد المعتوق: إن البرنامج التأهيلي لفئة الشباب لخلق موظف مثالي قادر على العمل في القطاع الخاص قد انطلق خلال شهر يوليو الماضي وتم قبول وتسجيل أكثر من 63 شابا وشابة للدخول في البرنامج. واضاف أن المرحلة الأولى من البرنامج عبارة عن تسجيل الشباب عبر الموقع الالكتروني لوزارة «الشباب»، مشيرا الى أنه خلال المرحلة الثانية يتم إجراء مقابلات شخصية مع الشباب المتقدم للبرنامج. وأشار الى أن المرحلة الثالثة عبارة عن فترة تدريب الشباب في الكويت ومدتها 14 يوما.وأشار الى أن باب المشاركة والتسجيل في البرنامج مفتوح يوم الأحد المقبل.

تأهيل الشباب لدخول سوق العمل

أفاد الوكيل المساعد لقطاع تنمية المشاريع في وزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي في تصرح صحافي ان هذه المبادرة لتدريب وتأهيل الشباب واشراكهم في العمل في القطاع الخاص، مشيرا الى ان هذا المشروع كمبادرة قدم لوزارة (الشباب) وان الوزارة داعمة لمثل هذه المشاريع وهناك حاجة ملحة لتدريب وتأهيل الشباب لاشراكهم وتوجيههم في العمل في القطاع الخاص. وأضاف ان العمل في القطاع الخاص او اي جهة اخرى يحتاج الى اكساب الشباب مجموعة من المهارات والامكانيات وتأهيلهم بشكل جيد للدخول الى سوق العمل.

وقال انه من خلال هذه المبادرة التي تقدم بها المعهد الدولي الكويتي نؤكد على دور القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها من خلال مثل هذه المشاريع.

واشار الى ان هذا المشروع ينقسم لمراحل لاستقطاب الشباب وتدريبهم داخل الكويت وايضا تدريبهم في احدى الجامعات المرموقة في اميركا.