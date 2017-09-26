من منظور فقهي يمكنك ان تلاحظ التضارب الجسيم بين التشريعات المتعلقة بتنظيم حرية الاعتقاد، لا يبدو لمن يدرس القوانين الكويتية ان هناك موقفا تشريعيا واضحا يحسم ابعاد ممارسة الفرد لحريته في الاعتقاد وضوابطها، بل على العكس نجد ان حرية الاعتقاد تفلح في الوصول الى فضاء التعبير مرة، وتقع تحت طائلة المساءلة القانونية مرات عدة.

وبسبب ذلك النقص التشريعي نجد ان القانون الجزائي يقفز لمعاقبة ممارسي هذا الحق، فلا قانون يتناول ماهية حرية الاعتقاد او ثمة تنظيم لممارسات المذاهب والاديان المختلفة، فيصبح تدخل القانون الجزائي دون مرجع ضابطا لهذه العملية ودون سند دستوري! بل على العكس ارى ان هذا التدخل في غير محله ومخالف لنص الدستور المادة 35 المتعلقة بحرية الاعتقاد، فهل من المعقول ان يتولى قانون جزائي تنظيم مسألة حتمية ومصيرية كالاعتقاد؟ او الاستفاضة لتحديد ما يمكن ان يمارس وما يمنع ممارسته؟ فلو كانت هناك نصوص قانونية تنظم هذا الحق لما وقف القانون الجزائي موقفا عرضيا كهذا.

وبالعودة الى الدستور مصدر الحقوق والحريات جميعا، نجد انه لا يتناول هذا الاساس بوضوح، فلا عجب ان ينساق باقي التشريعات في الهرم التشريعي انسياقا متناقضا، اذ ان نص المادة الثانية من الدستور يذكر انها دولة مدنية دينها الاسلام، يخلط الدساتير العلمانية بالتنظيمات الاسلامية خلطا يروح ضحيته الافراد المحاولون لممارسة حرية الاعتقاد، لابد للدولة ان تكون شفافة مع المواطن اما باختيارها المدنية او التشريعات الاسلامية حتى يعرف الفرد ما له وما عليه.