كريم طارق

في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بإنشاء مركز لخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الصديق لتقديم خدمات متكاملة لأصحاب هذه المشروعات حيث يضم وحدات تابعة للجهات الحكومية المختلفة.

من جانبها، أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة أسيل المزيد أن وزارة التجارة تقدمت مشكورة لإضافة عدة خدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كتعديل كيان قانوني ودخول وخروج شركاء وزيارة رأسمال الشركة وتغيير وإضافة نشاط على الشركة وإلغاء الشركات (فسخ عقد الشركة نهائي) وتعديل بند الإدارة وتعديل الحصص وتعديل الاسم التجاري وضم ترخيص فردي الى شركة وتجديد وتغيير عنوان وفتح أفرع، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بشأن المؤسسات الفردية فإنها تقدم خدمة إصدار ترخيص تجاري وتجديد ترخيص وتغير عنوان وتغير نشاط وإضافة وإلغاء المؤسسات وتنازل عن ترخيص وتعديل الأسماء التجارية، بالإضافة إلى خدمة تسلم الميزانيات وخدمة السجل التجاري من حركة التجديدات وتأشيرات تجارية وأخيرا خدمة الاستيراد وهي إصدار تراخيص الاستيراد لأصحاب الأعمال.

وكشفت المزيد عن انضمام جهات جديدة للمركز وهي غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي تقوم بتقديم خدمة التسجيل في الغرفة وإصدار اعتماد التوقيع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفرت جهازا يمكن أصحاب العمل من استخراج الشهادات المطلوبة للباب الخامس بمركز الصديق تسهيلا عليهم عناء الانتقال من مكان لآخر لاستخراج الشهادات المطلوبة.

وأفادت المزيد بأن الهيئة العامة للقوى العاملة تتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة الأخرى كوزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الصحة (الضمان الصحي) ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لما قدمته تلك الجهات من جهود لنجاح هذا المركز وعلى تعاونهم اللامحدود في سبيل خدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ عدد الرخص بالمركز (3601) رخصة.