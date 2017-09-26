دعت جمعية المهندسين وزارة الأشغال والجهات المعنية في الدولة إلى إنهاء الربكة المرورية التي يشهدها مدخل الطريق الدائري السابع عند التقاطع مع طريق خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى أن مرور القافلة اليومية للشاحنات يجب أن يكون في الأوقات التي تكون فيها حركة المرور في أدنى مستوى لها وكذلك ضرورة ايجاد طرق وممرات بديلة في المواقع التي يشهدها مدخل الدائري السابق عن مقبرة صبحان.



أمين السر م.فهد ارديني العتيبي أوضح أن هذه الربكة تكلف الدولة والمواطنين الكثير في الوقت الذي يمكننا أن نجد البدائل للتخفيف من الضغط المروري الذي تشهده هذه النقطة الحيوية، لافتا الى ضرورة تغيير مواعيد قافلة مرور الشاحنات القادمة من النويصيب باتجاه الكويت أو شمال الكويت لتكون خلال الليل (من بعد الساعة 12 ليلا حتى 5 فجرا) مما سيخفف من الازدحامات المرورية، وتحديد مسارات بديلة في الأماكن التي تشهد عمليات توسيع وتطوير للدائري السابع ومداخله ومخارجه عند هذه النقطة.