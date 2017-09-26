أعلنت جمعية المحامين استضافتها المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب تحت عنوان «المصالحة والمصارحة العربية ببلد خال من الارهاب» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الفترة من 7 الى 9 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الجمعية المحامي ناصر الكريوين: ان استضافة المؤتمر جاءت عقب انقطاع دام 35 عاما، مشيرا الى ان المؤتمر ستتخلله أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الحالية التي تترأسها الجمعية.

وأضاف ان المؤتمر هذا العام يأتي تزامنا مع أحداث اقليمية وعالمية مهمة، إذ يعد فرصة لوضع توصيات بمنزلة رؤية للدول العربية، لافتا الى ان الجمعية حرصت على عقد الدورة الحالية للاتحاد في الكويت لوضع التوصيات الخاصة وبلورة رؤية لعمل المحامين والتشريعات الموحدة.

وأفاد الكريوين بأن أعمال المؤتمر تتضمن المصادقة على عضوية جمعية المحامين والحقوقيين الاماراتية إلحاقا بطلب الاشقاء في سلطنة عمان الذين تمت المصادقة على عضويتهم بالدورة السابقة.

وأشار الى ان المؤتمر سيناقش عدة موضوعات عبر حلقات متعددة تشارك فيها مجموعة من المختصين وممثلين من جهات مختلفة، مبينا انه سيتم طرح ما انتهت اليه تلك الحلقات لوضع التوصيات اللازمة التي تساهم في مكافحة الارهاب.

وذكر ان المؤتمر تشارك فيه 19 دولة وسيضم منظمات حقوقية وقانونية ومحامين دوليين من فرنسا والاتحاد الافريقي والاتحاد الخليجي واتحاد المحامين الاوروبي واتحاد المحامين الخليجيين بصفة المراقب.

وتقدم الكريوين بالشكر الى الرعاة الرسميين للمؤتمر، وهم غرفة تجارة وصناعة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة التجارة والصناعة والمصارف المالية وبعض الشركات الخاصة بعمل المهنة.

هذا، وتأسس اتحاد المحامين العرب عام 1944 ومقره الدائم مدينة القاهرة، ويتكون بشكل أساسي من جمعيات ونقابات المحامين المنتخبة في الوطن العربي، وله عضويات في عدة جهات اقليمية ودولية مثل الجامعة العربية و‏منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.