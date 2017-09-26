ليلى الشافعي

أعلن عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.مطلق الجاسر عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة لشرح متن «الورقات» في اصول الفقه والذي ينظمه مركز «مرتقى» للعلوم الشرعية وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال منظم الدورة ومسؤولها د.الجاسر ان الدورة لمدة 24 يوما فقط تبدأ من 11 من المحرم 1439هـ الموافق 1/10/2017 وتنتهي في 8 من صفر 1439هـ الموافق 25/10/2017، لافتا الى ان الدورة يعقبها اختبار للمتن كاملا وان من ينجح فيه فسيجازى ان شاء الله، علما ان التفاصيل والتسجيل على رابط: https://goo.gl/yyfjfu، رابط المتن pdf: https://goo.go/ibmzqp.