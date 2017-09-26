المعتوق يدعو إلى تقديم العون والمساعدة للمتضررين

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أنها تمكنت من إغاثة وإيواء 8212 أسرة من مسلمي «الروهينغا» المتضررين في ميانمار والنازحين إلى بنغلاديش ضمن المرحلة الأولى من برنامجها الإغاثي الطارئ.

وقال رئيس الهيئة المستشار بالديوان الأميري والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق في تصريح صحافي أمس إن هذا البرنامج الإغاثي دشنته الهيئة بالشراكة مع الجمعية الكويتية للإغاثة وهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومقرها في بريطانيا.

وأضاف المعتوق أن البرنامج اشتمل على توزيع 7700 طرد إغاثي على النازحين إلى بنغلاديش والمتضررين داخل ميانمار فضلا عن إنشاء 512 منزل إيواء للأسر المنكوبة في الداخل بواقع منزل لكل أسرة من 6 أفراد.

وأوضح أن الطرد الإغاثي الذي وزع على النازحين في بنغلاديش احتوى على حقيبة نظافة ومستلزمات مطبخ وخيمة للإيواء وحقيبة ملابس وسلة غذائية فيما اشتمل الطرد الغذائي للمنكوبين في ميانمار على كميات من الأرز والفاصولياء وزيت الطبخ وملح الطعام والسمك المعلب.

وذكر أن الهيئة تواصل حملتها الإنسانية العاجلة لإغاثة مسلمي «الروهينغا» لمواجهة التداعيات الإنسانية للأحداث المتسارعة التي يتعرضون لها حاليا واستكمالا لجهودها السابقة الموجهة لإغاثة المتضررين.

وبين أن حملة الهيئة تستهدف تمويل مشروع إيواء 250 أسرة بقيمة 200 دينار للمأوى الواحد الذي يسع أسرة مؤلفة من 6 أفراد في بلدتي سيتوي وكياوكتاو بولاية راخين لتعزيز سلامتهم وحفظ كرامتهم.

ولفت المعتوق إلى سعي الهيئة إلى تسويق مشروع 2000 طرد غذائي بقيمة 25 دينارا كويتيا (نحو 75 دولارا) للطرد الغذائي الواحد الذي يكفي الأسرة الواحدة مدة شهرين في بورما ويزن الطرد الغذائي 57 كيلوغراما.