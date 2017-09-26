أكد مدير لجنة زكاة الفحـيــحـيل التــابــعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس أن اللجنة حاليا تطرح حملة اغاثية للاجئين من مسلمي بورما في بنغلاديش، بهدف تقديم الدعم والعون والإغاثة لهؤلاء النازحين، مشيرا إلى أن الأشقاء الروهينغيين يعيشون ظروفا صعبة، وينامون حاليا في العراء منهم من يفترش الارض ويلتحف السماء.

وأوضح الدبوس في تصريح صحافي أن اللجنة بالتنسيق مع ادارة المشاريع بجمعية النجاة الخيرية دشنت هذه الحملة جراء الظروف والاضطرابات الدائرة في بورما وطرد المسلمين منها، ما أدى إلى نزوح اهلنا المسلمين الى بنغلاديش، مضيفا: قمنا بعدة بزيارات إلى أماكن النازحين وتم توزيع المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإغاثية عن طريق الفرق المتعددة للجمعية في الفــترة الماضية، مضيفا: أننا وجدنا ان الحاجة ماسة لإنشاء مخيم شبه قرية مجهزة بكامل المرافق علاوة على تنفيذ مشروع البرادة العملاقة، وذلك لتوفير مياه الشرب للأشقاء الروهينغيين في بنغلاديش بسعي وجهود جمعية النجاة الخيرية وحرصها على نجاح المشاريع الخيرية.

وأضاف الدبوس: نظرا لأن النازحين يفتقدون أبسط مقومات الحياة ويعيشون ظروفا استثنائية صعبة للغاية لا يعلم مداها إلا الله، فإن اللجنة ارتأت أن تطرح هذه الحملة الإغاثية، مؤكدا أنهم في حاجة ماسة للغذاء والدواء والإيواء ويحتاج هذا المشروع مبلغ 100 ألف دينار، لأن مناطق اللاجئين لا يوجد بها اي مرافق، مناشدا في الوقت ذاته أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة من أبناء الكويت الكرام أن تستمر فزعتهم لإغاثة أشقائهم من مسلمي بورما، انطلاقا من مبادئ التراحم والتآلف والتكافل الاجتماعي التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، لافتا الى انه يمكن التبرع لهذه الحملة عبر ارقام اللجنة: 23922260 ـ 90028343.