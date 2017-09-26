أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق «منصة سفراء التواصل الاجتماعي» في السابع عشر من اكتوبر المقبل برعاية كريمة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري.

بدوره، قال المستشار الإعلامي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمشرف العام على المنصة م.عبدالعزيز جمال الجناحي ان المنصة تهدف الى إبراز سفراء الخير من الشباب المشاهير والصاعدين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين نجحوا في استخدام حساباتهم بشكل هادف، مبينا أن المنصة ستجمعهم ليتحدثوا عن تجاربهم التي حولت حساباتهم منصة لنشر الوعي الديني والثقافي، وغرس القيم والأخلاق الإسلامية، مبينا أن فكرة المنصة لاقت حرص ودعم الوزير لتوافقها مع استراتيجية الوزارة.