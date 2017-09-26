فرج ناصر

أكد مصدر مطلع أن المؤسسة العامة للموانئ ستطرح قريبا مناقصة «الموانئ الذكية» وهي عبارة عن منظومة متكاملة لإدارة الموانئ على أن يسبقها إعلان في الجريدة الرسمية لتأهيل كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وأضاف المصدر أن هذه المنظومة ستغطي الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة والمناطق التخزينية والمربوطة بغرفة عمليات مشتركة تجمع مؤسسة الموانئ مع الجهات ذات العلاقة بالأمن والتفتيش والإفراج عن البضائع والحاويات مثل «الجمارك» ووزارة الداخلية والبلدية و«الصناعة» و«البيئة» و«الإعلام» و«التجارة» وكل جهة متخصصة في الإفراج عن الحاويات والبضائع.

وقال إن المنظومة المتكاملة ستراقب من خلال غرفة عمليات مشتركة حركة البضائع من وإلى الموانئ البحرية مربوطة بكاميرات مراقبة ونظام «v ts» وهي منظومة تتبع السفن ومنظومة تتبع الشاحنات، وبرتوكول مشترك يعزز التعاون ما بين الجهات الثلاث الأساسية التي تعمل في الميناء وهي «الداخلية» و«الموانئ» و«الجمارك» مع الجهات ذات العلاقة بالإفراج والشركات والوكالات الملاحية العالمية وشركات التخليص الجمركي والتجار والمواطنين موردي البضائع أسوة بالموانئ العالمية.