تقيم لجنة الدعوة والإرشاد في مدينة سعد العبدالله التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي ملتقى دعوي بعنوان «العبادلة»، حيث أقامت يوم أمس الأول الأحد المحاضرة الأولى، وكانت حول الصحابي «عبدالله بن عباس» ألقاها الشيخ سعد البناق، أما أمس الاثنين فتم تنظيم محاضرة حول الصحابي «عبدالله بن الزبير» ألقاها الشيخ خالد الحميدي، فيما يتم اليوم الثلاثاء تنظيم محاضرة حول الصحابي «عبدالله بن عمرو بن العاص» يلقيها الشيخ د.فهد فريج.

وفي آخر أيام الملتقى غدا الأربعاء يلقي الشيخ علي الوسمي محاضرة بعنوان «عبدالله بن عمر بن الخطاب».

علما بأن جميع المحاضرات تقام بعد صلاة المغرب في جامع «عمر بن أبي سلمة» الكائن في سعد العبدالله ق (6)، كما سيكون هناك مكان مخصص للنساء.

والجدير بالذكر أن لجنة الدعوة والإرشاد في مدينة سعد العبدالله تتولى مسؤولية نشر الكلمة الطيبة في المجتمع والتصدي بالحكمة والموعظة الحسنة لعوامل الانحراف العقائدي والأخلاقي التي تستهدف قيم ومثل المجتمع المسلم في الكويت، وذلك من خلال توزيع الكتيبات والأشرطة الإسلامية، وعقد المحاضرات والندوات.