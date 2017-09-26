أسامة ابو السعود

رفضت محكمة التمييز الشق المستعجل الذي تقدم به مجلس ادارة اتحاد عمال الكويت الحالي برئاسة م.سالم شبيب لوقف نفاذ حكم الاستئناف الصادر لمجلس ادارة الاتحاد السابق برئاسة محمد الحضينة.

واكد المحامي منصور ابو عبيد ان الحكم السابق من محكمة الاستئناف الصادر لصالح رئيس اتحاد عمال الكويت السابق محمد الحصينة يعتبر نافذا ويعود المجلس السابق الى ممارسة مهامه وفقا لحكم الاستئناف وذلك بعد رفض محكمة التمييز امس الاستشكال المقدم من المجلس الحالي برئاسة سالم شبيب.

وتعليقا على ذلك أكد رئيس اتحاد عمال الكويت م.سالم شبيب انه لم يتم إصدار أي حكام جديدة وإنما تم رفض الاستشكال المقدم على حكم محكمة الاستئناف الصادر للمجلس السابق.

وتابع قائلا لـ «الأنباء» مجلسنا الحالي مستمر حتى البت في الدعوى في محكمة التمييز وهي من تقرر الحكم النهائي، لافتا الى ان أول جلسة من جلسات التمييز ستعقد يوم 30 أكتوبر المقبل.