أسامة ابوالسعود

ينظم مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد الندوة الحوارية الثانية تحت عنوان «مكانة الجهاد في الإسلام، مع بيان أصوله وشروطه» اليوم الثلاثاء بمركز تدريب الأئمة والمؤذنين بالرقعي، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال طلال العباسي مدير مكتب الشؤون الفنية ندبا إن هذه الندوة تأتي ضمن «مشروع مكافحة التطرف والغلو والإرهاب» والذي يشتمل على ندوات متخصصة بمحاور مركزة لتعزيز الوسطية ونبذ العنف، وتتبناه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كخطوة على طريق محاربة الظواهر السلبية والقضاء عليها ومواجهة الأفكار المنحرفة الدخيلة على المجتمع المسلم بصحيح الدين الإسلامي، وانطلاقا من رؤية الوزارة وهي الريادة عالميا في العمل الإسلامي، ورسالتها في ترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية السامية، ونشر الوعي الديني والثقافي لأفراد المجتمع وتنفيذا لما جاء في الخطة الاستراتيجية للوزارة وتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية.

وأشار العباسي إلى أن الندوة تتضمن ثلاثة محاور وهي:

بيان مكانة الجهاد في الإسلام وأنه ماض إلى يوم القيامة.

بيان أصول الجهاد وشروطه وخطورة تجاهلها.

الرجوع إلى كبار علماء الأمة في موضوع الجهاد وخطورة محاولة فصله عنهم.

وتابع: سيحاضر في هذه الندوة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر الأستاذ في جامعة الملك فهد من «المملكة العربية السعودية» والأستاذ د.مبارك سيف الهاجري عميد كلية الشريعة سابقا من «الكويت» ويدير الندوة الأستاذ د.حمد بن محمد الهاجري رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة من (الكويت).

ولأن شاغلي الوظائف الدينية هم حملة مشاعل الدعوة، وتسعى الوزارة دائما لتحقيق أعلى درجات الجودة في تبليغ الدعوة إلى الله من خلال إقامة المشاريع والأنشطة والبرامج المختلفة وإعداد الندوات واللقاءات والحوارات لرفع مستوى الكفاءة لديهم، فقد وجه العباسي الدعوة لجميع الأئمة والخطباء والمؤذنين في مساجد الكويت وطالبهم بالحرص على حضور هذه الندوة والمشاركة فيها بفاعلية لتحصيل أكبر قدر من الاستفادة، خاصة وأنها تحظى بالدعم والرعاية من مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.