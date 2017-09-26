أعلنت جمعية الجراحين، تنظيمها المؤتمر الكويتي الأول للاختراعات والابتكارات الطبية والجراحية يوم السبت المقبل، متضمنا عددا من الأنشطة وورش العمل.

وقال رئيس الجمعية الدكتور سلمان الصباح، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر يهدف إلى تدريب الأطباء الجدد وصقل خبراتهم وتعريفهم بطرق التعامل مع الحالات المرضية المختلفة في هذا المجال لاسيما أنه يتيح الفرصة للأطباء بتخصصاتهم المختلفة الاطلاع على أحدث التطورات والمستجدات العلمية والعملية في مجال الجراحة.

وأوضح الصباح أن مجال الجراحة شهد أخيرا تطورا، لافتا في خبرة الأطباء من حيث التعامل مع الحالات الصعبة والتطور في التقنيات الجراحية، مبينا أن هناك 16 متحدثا دوليا يشاركون في المؤتمر ومنهم من كلية الجراحين الأميركية، إضافة إلى عدد من الأطباء في مجمل التخصصات الجراحية علاوة على مشاركة الهيئتين التمريضية والإسعافية.

وأكد سعي الجمعية الحثيث إلى استقطاب رموز طبية عالمية لاستثمار خبراتها في تطوير المنظومة الصحية في الكويت إذ إن المشاركين بفعاليات المؤتمر يمثلون دولا مختلفة منها أمريكا الشمالية واليابان ونخبة من المحاضرين العرب والكويتيين من أصحاب الباع الطويل في هذا المجال.

وبين أن المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام يعنى كذلك بتسليط الضوء على الابتكار والتدريب في كل التخصصات الجراحية وتبيان ما يعانيه الجراحون من متاعب لإنقاذ حياة المرضى خصوصا في ظل نقص الكوادر الكويتية في مجال الجراحة.

يذكر أن جمعية الجراحين الكويتية ستطلق بالتعاون مع وزارة الصحة خلال المؤتمر حملة وطنية تحمل عنوان (وقف النزيف) غايتها المساهمة في الخدمة المجتمعية لإنقاذ الأرواح عن طريق تدريب أفراد المجتمع على عمل الإسعافات الأولية لوقف النزيف.