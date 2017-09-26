عبدالكريم أحمد

أمر قاضي تجديد الحبس باستمرار حجز مواطن شاب اتهم الشهر الماضي بقتل صديق والده في منطقة الشويخ الصناعية وإلقاء جثته أمام مستشفى الصباح بالاشتراك مع متهم آخر، على أن يعرضا عليه مجددا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

كما أمر قاضي التجديد باستمرار حجز مواطن بقضية تعاطي مواد مخدرة وقتل خطأ راحت ضحيتها مواطنة داخل مركبة، على أن يعرض عليه مجددا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وأمر كذلك بإخلاء سبيل متهم بقضية اتجار بالبشر مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار مع منعه من السفر، على أن يعرض عليه مجددا يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل.