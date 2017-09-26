أكد الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية الكويتية د.سعود الحربي سعيه الى توحيد السياسات العامة في مجالات التربية والثقافة والعلوم بين الدول العربية في حال فوزه بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).



وعلى هامش اجتماعات الدورة الخاصة الثامنة للمجلس التنفيذي للمنظمة اليوم قال الحربي مرشح دولة الكويت بالمنظمة ان لديه عددا من الرؤى التي من شأنها تطوير عمل (ألكسو) في جميع مجالات التربية والثقافة والعلوم.



واضاف الحربي ان هذه الرؤى تتطلب تحقيق اهداف عدة منها رفع كفاءة العاملين في المنظمة والإدارات التابعة لها الامر الذي يتطلب إعادة النظر في التشريعات والنظم التي تعمل وفقها المنظمة.



ولفت الى انها تتطلب أيضا تدريب العاملين وإكسابهم الخبرات المهنية والفنية عالية المستوى وإعادة النظر في معايير اختيار العاملين وبناء معايير علمية جديدة وإعادة النظر في طرق تقييم الموظفين وتبني طرق ذات شفافية عالية.



وشدد على ضرورة تحقيق شراكة عربية وعالمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم عبر الانفتاح على المؤسسات العربية والعالمية ذات الصلة وعقد الاتفاقيات الجماعية او الفردية بين المؤسسات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم.



واشار الى اهمية العمل مع اللجان الوطنية بشكل أكثر فاعلية وإنشاء مرصد تربوي يضم المتخصصين في مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستوى الوطن العربي وإعادة النظر في محتوى البرامج المقدمة ودراسة جدواها وفاعليتها وأهميتها.



وذكر الحربي انه سيعمل على حل المشكلات المالية التي تعاني منها المنظمة عبر ترشيد الانفاق وإعادة النظر في اللوائح والنظم المالية وحث الدول الاعضاء على تسديد مستحقاتها الى جانب البحث عن مصادر تمويل أخرى للمنظمة.



ولفت الى اهمية التركيز والمساهمة في تحديد وحل مشكلات بعض الدول العربية التي تعاني من تهديد لهويتها ولغتها العربية مشيرا الى اهتمامه بقضية القيم المرتبطة بالإرهاب والغلو والتطرف والدعوة لاتباع منهج الوسطية.



واكد الحرص على "تحويل المنظمة الى رافد من روافد الوحدة العربية واستعادة المجد العربي في ظل الظروف المفصلية التي تعيشها الامة العربية اذ باتت في أمس الحاجة الى الوحدة والتسامي على الخلافات والنظر بشمولية لإعادة اللحمة العربية".