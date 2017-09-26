أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي اليوم سعي البرنامج الى دعم وتطوير قدرات ومهارات العمالة الوطنية في القطاع الخاص.



جاء ذلك في تصريح للمجدلي عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج ومركز صباح الأحمد للموهبة والابداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف دعم التنمية الاقتصادية الكويتية والشباب الكويتي من المبدعين.

وقال المجدلي ان دعم البرنامج لقدرات العمالة الوطنية يأتي تحقيقا لرؤية الدولة في دعم هذه العمالة وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية.



وأضاف ان مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يبذل جهودا لتوفير أحدث الوسائل في المجالات التقنية والهندسية المختلفة والعمل على توفير الدورات الفنية والمهنية المعتمدة والمعدات اللازمة بهذا الخصوص.



وأوضح ان خريجي هذه الدورات يحصلون على شهادة احترافية معتمدة لتغطية كل المهارات اللازمة للتشغيل والتعامل مع نظم التحكم الصناعية والتكنولوجية المختلفة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج والمركز المشتركة لتطوير قدرات القوى العاملة الوطنية الراغبة بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.



وبين ان البرنامج سيقوم بتوفير قائمة الباحثين عن العمل الذين تم ارشادهم وظيفيا لتدريبهم للعمل على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.



وأشار الى ان البرنامج سيقوم أيضا بتوفير قائمة المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة لتدريبهم على ريادة الأعمال من خلال البيانات المتوفرة لديه في إدارة المشروعات الصغيرة وتقديم خدمات الارشاد الوظيفي.



وأفاد المجدلي ان الاتفاقية تنص على وضع التصورات والرؤى المستقبلية وتنمية القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص بما يكفل تعزيز وتنمية المهارات التشغيلية لمختلف الأعمال والمهارات المساندة.



وأضاف ان الاتفاقية تنص أيضا على تقديم الاستشارات والدعم الفني في المجالات المتاحة لدى الطرفين وتقديم الاستشارات والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة التي تتبناها إدارة المشروعات الصغيرة للبرنامج.



من جانبه قال المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والابداع د.عمر البناي في تصريح مماثل ان الاتفاقية تهدف لدعم مسيرة الشباب الكويتي وتحقيق العديد من الأهداف التي رسمها رئيس المؤسسة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وأضاف البناي ان الدور الرئيسي للمركز هو خدمة الوطن وأبناء الكويت بقدر المستطاع وبشكل غير مسبوق بما يوفر بيئة للابداع والتطوير والاختراع بالشكل المطلوب.



وأوضح ان البداية لم تكن سهلة لتحقيق الاهداف الا ان المركز بدأ بالتميز في وقت قياسي بفضل جيش من المبدعين والطموحين لتحقيق المزيد وايجاد أفضل السبل من خلال الجانب العلمي والتطور الكويتي في البحث العلمي والمعلوماتي.



وأكد استعداد المركز التام للتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة واقامة لجان مشتركة لدراسة كل الأمور لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.