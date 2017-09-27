مريم بندق

علمت «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية سيعلن الأحد المقبل ترشيح ما لا يقل عن 2500 مواطن ومواطنة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي في المرحلة الـ 60 للتوظيف والمراحل السابقة لها. وأعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة

لـ «الأنباء» أن الدفعة الجديدة، التي يبذل الديوان جهودا ملحوظة لتغطي اكبر عدد من منتظري الوظيفة الحكومية، ستضم حملة البكالوريوس من مختلف التخصصات وحملة الدبلوم ومجتازي الدورات التدريبية بعد الثانوية العامة، وستتم وفق الاحتياجات المقدمة من الجهات الحكومية.

يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 6 الجاري تحت عنوان «توظيف 5000 مواطن أواخر الجاري». وأشارت المصادر الى أن هذه الدفعة تعتبر الدفعة الإضافية الرابعة خلال شهر التي يعتمدها الديوان، لافتة الي ان الديوان كان قد أصدر قرارا بتعيين 2873 من المعلمين والمعلمات الكويتيين في 30 أغسطس الماضي وقبل عيد الأضحى المبارك - جاء توقيت تعيينهم في استجابة لما نشرته «الأنباء» في 24 أغسطس الماضي - الي جانب تعيين 974 من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستــير وأصحــاب تخصصات الحقوق والمحاسبة والقانون في 20 الجاري، لافتة الي انه يتم الآن استكمال اجراءات تعيين 2000 مواطنة من الحاصلات على الشهادة المتوسطة في وظيفة «مرافقة طلبة» واللاتي فتح باب التسجيل لهن في 11 الجاري، وسيظل مفتوحا حتى استكمال العدد.