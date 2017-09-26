اشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني حامد ممتاز اليوم بالدور الكويتي في تعزيز التنمية بالسودان وتقديم المساعدات الإنسانية.



ونقل السفير الكويتي لدى السودان بسام القبندي عن الوزير السوداني قوله ان بصمات الدعم الكويتي للسودان "ظاهرة للقاصي والداني" مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتي وصفها "بانها تمر بأفضل حالاتها".



وهنأ السفير القبندي الوزير ممتاز على منصبه الجديد في حكومة الوفاق الوطني معربا عن تقديره لدعم السودان اللامحدود لترشيح الكويت بعضوية مجلس الامن.



كما أعرب عن تمنياته بأن يتم الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الاحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان في الموعد المحدد في ال12 أكتوبر المقبل والتي عانى منها السودان طوال ال20 عاما الماضية.