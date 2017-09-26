قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة للخدمات ياسر أبل ان المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في مشروع غرب عبدالله المبارك سيتسلمون أذونات بناء قسائمهم اعتبارا من يوم الخميس المقبل.



وأضاف ابل في تصريحات للصحفيين عقب جولة ميدانية مع مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان بموقع المشروع اليوم ان استلام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أولى مراحل مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية وتحديد القسائم لمنطقة غرب عبدالله المبارك قبل الموعد المحدد بشهرين يؤكد جدية (السكنية) في التعامل مع القضية الإسكانية.



وأوضح ان إنجاز المشروع قبل موعده يصب في مصلحة المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية ، مشيرا الى حرص فريق العمل وبقية الجهات الحكومية المعنية على سرعة الإنجاز بالتعاون مع مقاول المشروع شركة (ليماك التركية) ووكيلها شركة (كي سي سي) للهندسة والمقاولات.



وذكر ان المشروع يضم 5201 وحدة سكنية ويعتبر من أضخم مشاريع المؤسسة ويشمل إنشاء أعمال البنية التحتية والطرق ومباني الخدمات العامة التي تمت مراعاة إنجازها لتكون جاهزة لخدمة المواطنين في المنطقة بالتزامن مع سكن المواطنين.



من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة (كي سي سي) م.علي العلمي في تصريحات مماثلة ان "الجهد الكبير والانجاز قبل الموعد ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين وحرص (السكنية) على تذليل العقبات وهو ما انعكس على الانجاز السريع".



وأعرب عن "الشكر للوزير أبل والمهندس بدر الوقيان على متابعتهم وتوجيهاتهم الدائمة ومساندتهم المستمرة" من أجل تنفيذ المشروع في الوقت المحدد بالجودة المطلوبة والمواصفات القياسية المتفق عليها.



من جانبها أكدت (السكنية) في بيان صحفي حرصها على خدمة المواطنين عبر تعاونها المثمر مع الجهات المعنية بتوفير المتطلبات أو إزالة المعوقات والقيام بدورها وفقا لأكمل وجه لإنجاز واحد من أضخم المشاريع السكنية التي تنفذها حاليا.



وبينت المؤسسة أن أعمال المشروع تم بدء تنفيذها في 25 نوفمبر 2015 خلال مدة تصل إلى 730 يوما وتنتهي في 23 نوفمبر المقبل.

وشددت على التزامها بتطبيق القانون واللوائح والنظم والعقوبات على المقاولين المخالفين مع تقديرها في ذات الوقت لجميع المقاولين والشركات المنفذة التي تلتزم بمواعيدها وتستبق التسليم قبل المواعيد المحددة نظرا لكونه أحد أوجه توفير المال العام.



واوضحت انها باشرت طرح مناقصات المباني العامة للمشروع وهي 8 رياض أطفال و4 مدارس ابتدائي بنين و4 مدارس ابتدائي بنات و3 مدارس متوسطة بنين و3 مدارس متوسطة بنات ومدرستين ثانوية بنين ومدرستين ثانوية بنات و22 مسجدا وسكن إمام ومركزين صحيين ومخفرين للشرطة وسوقين مركزيين و10 أفرع سوق مركزي ووحدتين اجتماعتين ومركزين تنمية مجتمع وذلك لضمان توفير كافة الخدمات للمواطنين تزامنا مع إنجازهم لبناء قسائمهم السكنية.



ودعت المؤسسة المواطنين أصحاب القسائم المخصص لهم في مشروع غرب عبدالله المبارك لمراجعتها وفقا للجدول المعد لذلك حيث ستبدأ اعتبارا من يوم الخميس المقبل استقبال الدفعة الأولى منهم بإدارة خدمة المواطن بين الساعة الثانية والنصف ظهرا والخامسة مساء بالمبنى الرئيسي للمؤسسة لإصدار أذونات البناء من بلدية الكويت ومباشرة اجراءات حصولهم على قرض البناء من بنك الائتمان الكويتي.



يذكر أن منطقة غرب عبدالله المبارك شهدت اليوم مراسم أولى مراحل استلام (السكنية) للمشروع الذي يشمل تحديد 2346 قسيمة من أصل 5201 وإنشاء الطرق وأعمال البنية التحتية وإنشاء شبكات المياه العذبة والمياه المعالجة وشبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي والهواتف وغيرها من الخدمات