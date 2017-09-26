سلم سفير دولة الكويت لدى الأردن د.حمد الدعيج اليوم دعما ماليا مقدما من بيت الزكاة الكويتي لصالح (صندوق الطلبة الفقراء وذوي الحاجة) التابع للجامعة الهاشمية الأردنية.



وقال السفير الدعيج عقب تسليم مبلغ 33ألف دولار لرئيس الجامعة د.كمال هاني إن الدعم المقدم من (بيت الزكاة) يهدف إلى منح الطلبة من ذوي الحاجة الفرصة لاستكمال دراستهم الجامعية.



وأضاف الدعيج أن بيت الزكاة يدعم باستمرار الأنشطة والبرامج التعليمية والتربوية الموجهة لشريحة الشباب في المجتمعات المحتاجة علاوة على جهوده "الرائدة" في مختلف الميادين الخيرية والإنسانية.



وأكد حرص السفارة على التعاون مع الجهات الكويتية المانحة والجهات الأردنية المستفيدة من المنح والتبرعات لضمان صرف المبالغ حسب الاتفاقات المبرمة والتأكد من سير البرامج المنفذة عبر تقارير تسلم للسفارة بصفة دورية.



من جانبه قال رئيس الجامعة د. كمال هاني إن الدعم "الكريم" سيصرف لدفع المخصصات الدراسية لأكثر من 80 طالب وطالبة من الفقراء وذوي الحاجة.



وأوضح أن الجامعة ستزود السفارة كشفا بأسماء الطلبة المستفيدين من هذا الدعم مشيرا إلى تخصيص النسبة الأكبر من المبلغ لتسجيل للطالبات تشجيعا لاستمرارهن في التحصيل العلمي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.



وأعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على الاهتمام معتربا ان الدعم الكويتي يشكل "فرصة ثمينة" للطلبة نحو مساعدتهم لتلقي العلوم الأكاديمية بمختلف التخصصات.