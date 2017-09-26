قالت وزارة الدفاع اليوم ان القوة الجوية الكويتية ستشارك في العرض الجوي لفريق القوات المسلحة الجوية الملكية البريطانية (الأسهم الحمراء) على شاطئ الخليج العربي الخميس المقبل.



ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي المواطنين والمقيمين الى حضور العرض الجوي الذي ستنطلق فعالياته الساعة الثلاثة والنصف عصرا بجانب ابراج الكويت برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد .



يذكر ان هذا الاستعراض الجوي الثالث للقوات الجوية الملكية البريطانية المعروف باسم (الاسهم الحمراء) في الكويت بعد نجاح الاستعراض الاخير الذي اقيم في نوفمبر الماضي.



ويقدم فريق (الاسهم الحمراء) عروضا جوية منذ اكثر من 50 عاما اذ قام بزيارة 16 دولة عبر جولات متعددة من ضمنها دولة الكويت.