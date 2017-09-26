وقع معهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع مؤسسة (عبدالحميد شومان) الأردنية بهدف تنمية الصلات العلمية وتعزيزها وتبادل الخبرات والتشاور في الجوانب البحثية بين الأطراف المشاركة في الاتفاقية.



وأكدت المدير العام للمعهد الدكتورة سميرة عمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المعهد يسعى دائما إلى مد أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية العربية مبينة ان مؤسسة (عبدالحميد شومان) احدى هذه المؤسسات التي تعتبر منارة للمعرفة والابداع في الأردن والدول العربية.



وقالت عمر ان من شأن هذه الاتفاقية تعزيز التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة وتبادل الدعوات للفعاليات التي يعقدها كل طرف وتبادل الكتب والدوريات والمنشورات والوثائق العلمية.



وأضافت ان الاتفاقية تهدف إلى تطوير خطط عمل وبرامج مشتركة والتعاون في مجالات تحكيم المشاريع البحثية والمقالات العلمية وفقا للآلية المعتمدة لدى كل طرف والتعاون في دعم ونشر الابحاث العلمية والابتكارات والمقالات والكتب والفعاليات الثقافية والعلمية.



وذكرت ان الاتفاقية تنص على تبادل المعلومات والوثائق ذات الاهتمام المشترك وتؤكد ضرورة التعاون في مختلف الفعاليات وبخاصة الجوائز العلمية والبحث العلمي.



من جانب متصل أعربت عمر عن الاعتزاز بحصول الباحث العلمي بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد الدكتور علي الدوسري مؤخرا على جائزة (عبدالحميد شومان) لأفضل الباحثين العرب بالعلوم الأساسية في مجال التغير المناخي وتأثيره على التنوع الحيوي والتصحر.



وشددت على أهمية هذه الجائزة التي تقدمها مؤسسة (شومان) في دعم المجال العلمي مشيدة بما تتمتع به من مكانة علمية عالية ودور كبير في تشجيع وتعزيز البحث العلمي والابتكار في الوطن العربي.



ومن جهته اشاد ممثل الرئيس التنفيذي ومدير برنامج الفكر القيادي لمؤسسة (عبدالحميد شومان) عبدالرحمن المصري في تصريح مماثل بدور المعهد في البحث والتطوير العلمي بالوطن العربي والابحاث والبرامج التي ساهمت في البحث والتطوير معربا عن أمله في توطيد اواصر التعاون العلمي بما يخدم اهداف المؤسسات.



يذكر ان (عبدالحميد شومان) مؤسسة عريقة في الوطن العربي وهي احدى المؤسسات التابعة للبنك العربي وتسعى الى تطوير البحث العلمي والتقدم العلمي والادبي العربي من خلال دعم وتشجيع البحث العلمي والدراسات الإنسانية والتنوير الثقافي والابتكار المجتمعي وتقديم جوائز تشجيعية للابحاث العلمية والابتكارات على مستوى الوطن العربي.