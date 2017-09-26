قال مسؤول اكاديمي بجامعة الكويت اليوم الثلاثاء ان برنامج الماجستير في (سموم الغذاء والبيئة) بكلية العلوم الحياتية يهدف الى اعداد خريجين مؤهلين علميا وتقنيا للتعامل مع التحديات الناشئة في مجال السموم الغذائية والبيئية لضمان بيئة وغذاء أكثر أمانا.



وأوضح القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية الدكتور مشاري الحربي في تصريح نقله بيان للجامعة انه تمت الموافقة على استحداث البرنامج الذي تم اعتماده من قبل مدير الجامعة بتاريخ 7 اغسطس الماضي مبينا انه يمكن للحاصلين على هذا التخصص العمل بالقطاع الصناعي الحكومي او الخاص ومختبرات الأبحاث العلمية والمؤسسات الأكاديمية.



وذكر انه يمكن للخريجين العمل ايضا في قسم مراقبة الأغذية ببلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة وهيئات حماية البيئة وإدارة الغذاء والتغذية بوزارة الصحة وغيرها من المنظمات التي تتعامل مع إنتاج الأغذية.



وذكر ان البرنامج مشترك بين قسمي علوم الغذاء والتغذية وإدارة التقنية البيئية ويهدف إلى الجمع بين علوم الغذاء والتكنولوجيا البيئية والمبادئ السمومية لتوفير المهارات التقنية فضلا عن المعرفة الإدارية لوضع سياسات اختبار فعالة للغذاء والبيئة وضمان بيئة آمنة وغذاء آمنا لكل سكان دولة الكويت.