أعلنت الادارة العامة للجمارك الكويتية اليوم تشغيل بوابات رصد اشعاعي في مركز (العبدلي) الحدودي و(ميناء الدوحة) بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف عن المواد المشعة.



وقال المدير العام للادارة المستشار جمال الجلاوي في تصريح صحفي انه تم تدريب مفتشي الجمارك على كيفية تشغيل تلك الأجهزة ذات التقنية العالية من قبل الفنيين في وزارة الصحة (إدارة الوقاية من الاشعاع) في إطار توقيع الطرفين على مذكرة تفاهم وتعاون عام 2012.



وأضاف ان هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الوطنية للطوارئ الاشعاعية لدولة الكويت والاجراءات الاحترازية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة.



ولفت الجلاوي إلى انه تم تمكين جميع المراكز الجمركية البرية والجوية والبحرية من تلك الاجهزة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة.



وأكد ان الجمارك لديها خطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية للوقاية من الاشعاع عبر تركيب أجهزة التفتيش بجميع المراكز الجمركية منها أجهزة (اكس راي) وأجهزة رصد المواد المشعة.



وقال ان الإدارة لها اتصال وثيق مع وكالة الطاقة الذرية (IAEA) وقاعدة المعلومات للاتجار غير المشروع بالمواد المشعة (ITDB) التي ترصد عمليات التهريب للمواد المشعة على مستوى العالم وتزود الدول بتقارير دورية وصور ضوئية عنها.