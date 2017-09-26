اعلنت الخطوط الجوية القطرية خططا لتوسيع اسطولها بطلب طائرتي شحن من طراز بوينغ (747 - 8) واربع طائرات ركاب من طراز بوينغ (777 - إي آر 300) بقيمة 16ر2 مليار دولار.



وقالت (القطرية) في بيان لها اليوم ان الاعلان عن الطلبية الجديدة الذي جاء خلال حفل اقيم في مدينة (ايفريت) الامريكية بمناسبة تسليم الخطوط الجوية القطرية اول طائرة شحن من طراز (747 - 8) يعد تأكيدا على النمو المتسارع الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية باستمرار.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اكبر الباكر ان الناقلة الوطنية تشغل واحدا من احدث اساطيل الطائرات في العالم واسرعها نموا.



واضاف الباكر ان شركة بوينغ للطائرات التجارية تستمر في التأكيد على حقيقة انها شريك ذو قيمة كبيرة بالنسبة للقطرية وذلك من خلال توفير طائرات ذات كفاءة عالية ساعدت الناقلة لتصبح ثالث اضخم شركة شحن جوي في العالم.



وكانت الخطوط الجوية القطرية اول شركة طيران في الشرق الاوسط تشغل طائرة 787 بينما تعد الناقلة القطرية المشغل الاول لطائرة (777X).



وسجلت الخطوط الجوية القطرية طلبية ل20 طائرة من طراز بوينغ (737 ماكس) بالاضافة الى طلبية بقيمة 7ر11 مليار دولار لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ (9 - 787 بي) و10 طائرات من طراز بوينغ (777 - إي آر 300) في عام 2016.