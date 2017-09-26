اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم ان قاذفاتها الاستراتيجية قصفت مواقع تابعة لجماعات "ارهابية" في سوريا.



وقال المتحدث باسم الوزارة ايغور كوناشينكوف في بيان ان القاذفات انطلقت من مطار (انغلز) في الاراضي الروسية لقصف مواقع تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة في محافظة ادلب ودير الزور بصواريخ مجنحة.



واوضح كوناشينكوف ان هذه الهجمات الجوية المباغتة ادت الى تدمير مراكز تجمع المسلحين والمعدات الحربية ومخازن الذخير مشيرا الى ان المقاتلات الروسية قامت بتأمين الحماية للقاذفات الاستراتيجية اثناء اداء مهامها.



وافاد ان مواقع الارهابيين التي استهدفها القصف الروسي بعيدة عن المراكز السكانية والقوات الخاصة الامريكية وقوات سوريا الديموقراطية.



ولفت المتحدث الى تساؤلات حول وجود القوات الامريكية في المواقع التابعة لداعش في سوريا قائلا ان روسيا لم تحصل حتى الان على اجوبة شافية عن تساؤلاتها.