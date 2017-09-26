قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إن خطة إصلاح ضريبي يناقشها المشرعون ستتضمن تخفيضات ضريبية "هائلة" للطبقة المتوسطة وزيادة الخصم القياسي إلى المثلين تقريبا ومحاولة جعل النظام الضريبي بسيطا وعادلا.



وقال ترامب، الذي كان يحضر اجتماعا مع أعضاء لجنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب، للصحفيين "أتطلع إلى العمل مع أعضاء الكونجرس المجتمعين هنا اليوم لإقرار الإصلاح والتخفيضات الضريبية الهائلة التي تشتد حاجة بلدنا إليها من أجل الازدهار والنمو والرخاء".



وأضاف أن إدارته تشعر "بخيبة أمل كبيرة" في اثنين من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ رفضا دعم مشروع لإلغاء قانون الرعاية الصحية الحالي واستبداله.