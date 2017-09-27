خطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية للوقاية من الإشعاع عبر تركيب أجهزة التفتيش بجميع المراكز الجمركية

أعلن مدير عام الإدارة العامة الجمارك المستشار جمال الجلاوي عن تركيب وتشغيل بوابات رصد إشعاعي في مركز العبدلي الحدودي وميناء الدوحة للشاحنات وسيارات الصالون، بالتعاون مع وزارة الصحة (إدارة الوقاية من الإشعاع)، وذلك للكشف عن المواد المشعة.

وذكر الجلاوي في بيان صحافي «أنه ضمن الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية للكويت والإجراءات الاحترازية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة، تم تدريب مفتشي الجمارك على كيفية تشغيل هذه الأجهزة ذات التقنية العالية من قبل الفنيين في وزارة الصحة في اطار توقيع الطرفين على مذكرة تفاهم وتعاون عام 2012، لافتا الى انه تم تمكين جميع المراكز الجمركية البرية والجوية والبحرية من تلك الأجهزة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمواد المشعة».

وأضاف أن الإدارة العامة للجمارك لها اتصال وثيق مع وكالة الطاقة الذرية IAEA، وبقاعدة المعلومات للإتجار غير المشروع بالمواد المشعة (ITDB) التي ترصد جميع عمليات التهريب للمواد المشعة على مستوى العالم وتزويد الدول بتقارير دورية وصور ضوئية عنها، مشيرا الى ان الكويت العضو رقم 100 بها.

وأكد الجلاوي أن الإدارة العامة للجمارك لديها خطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية للوقاية من الإشعاع عبر تركيب أجهزة التفتيش بجميع المراكز الجمركية ومنها أجهزة اكس راي وأجهزة رصد المواد المشعة.

من جهة أخرى، استقبل المستشار الجلاوي صباح أمس، وفدا من جمعية المهندسين متمثلا بالسادة المهندسين: عضو مجلس الإدارة علي محسني، ورئيس لجنة حقوق المهندسين مشعل الحسون، ونائب رئيس اللجنة عبدالرحمن الرميح، ومقرر اللجنة عبدالله السند.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الهموم والمعوقات التي تهم وتخص المهندسين العاملين بالإدارة العامة للجمارك، حيث وعد السيد المدير العام بتسهيل وبحث كافة الأمور التي تخص المهندسين العاملين بالإدارة العامة للجمارك.

حضر اللقاء كل من المستشار بمكتب المدير منصور بوعبيد ومراقب بمكتب المدير العام عبدالله محمد الباتل.