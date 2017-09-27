أوصت لجنة المنظمات غير الحكومية بمنح جمعية التوحد الكويتية مركزا استشاريا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ECOSOC.

وصرحت رئيسة الجمعية د.سميرة السعد بأن هذا المركز يعتبر نقلة دولية للجمعية وللكويت، ويتيح هذا المركز للجمعية الانخراط بحيوية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهيئاتها الفرعية ومع أمانة الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ووكالاتها.

وأضافت د.سميرة أن هذه المشاركة جاءت بعد أكثر من ست سنوات من تقديم ما يفيد عمل الجمعية وإنشاءها وجهودها في تعزيز مكانة الكويت الإنسانية وقائدها الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقالت د.سميرة السعد ان جمعية التوحد الكويتية جمعية نفع عام تم تأسيسها وإشهارها عام 2006 كداعم رئيسي لبرامج التوحد في الكويت وان هذه الإنجازات بالتعاون مع مركز الكويت للتوحد إنما هي إنجازات تضاف لمسيرة الكويت الإنسانية والتي تسعى لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة.