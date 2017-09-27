العجمي: السمعة المؤسسية تعد مجموعة من القيم

باهي أبوالعلا

شدد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر «العلاقات العامة وإدارة السمعة» مبارك عبدالهادي على ان المؤسسات والمنظمات أصبحت في وقتنا المعاصر أكثر وعيا وإدراكا لأهمية السمعة المؤسسية والصورة الذهنية لها وأن صورتها الإيجابية لدى الجمهور لا تقل أهمية عن جودة الخدمات أو المنتجات المقدمة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها امس في افتتاح مؤتمر «العلاقات العامة وإدارة السمعة» والذي ينظمه مركز انفينيتي انترناشيونال لتنظيم المعارض والمؤتمرات بهدف الارتقاء بموظفي ومديري إدارات العلاقات العامة والإعلام ومعرفة أبرز التحديات التي تواجههم ودور الاتصال المؤسسي في بناء مؤسسة ناجحة.

وأشار إلى ان مركز انفينيتي انترناشونال يسلط الضوء على أهمية إدارة السمعة من خلال تنظيم المؤتمر الذي يهدف من خلاله إلى نشر الوعي وتعزيز المعرفة واكتساب الخبرات لدى موظفي إدارات العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي في وزارات الدولة وشركاتها ومؤسساتها ومناقشة أهم القضايا والمواضيع الخاصة لإدارة السمعة المؤسسية واستعراض أهم الاستراتيجيات والمهارات والتجارب الناجحة في هذا المجال من منظور واقعي ومعاصر.

بدوره، أوضح أستاذ الإعلام بجامعة الكويت د.فواز العجمي ان مفهوم السمعة المؤسسية يعتبر مجموعة من القيم النبيلة والصور الرائعة التي تريد المؤسسة أن يحملها الناس عنها، كالمصداقية والثقة والشفافية والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية والجودة وغيرها.