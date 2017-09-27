كشف مدير لجنة زكاة العثمان أحمد باقر الكندري عن ان اللجنة تعمل على تحفيظ القرآن الكريم وغرسه في نفوس الأبناء، كونهم أمانة في أعناق والديهم، موضحا أن اعظم تربية لأطفال المسلمين هو تربيتهم على مائدة القرآن الكريم بما يحفظ لهم السعادة في الدنيا والآخرة.

كما أشاد الكندري بالجهود المباركة في دعم حلقات القرآن الكريم بالتعاون مع إدارة «ورتل» بجمعية النجاة الخيرية، حيث بلغ عدد الحلقات بها أكثر من 153 حلقة وعدد الطلاب اكثر من 1694، وتضم أكثر من 86 معلما ومعلمة وطاقما من الإشراف على درجة عالية من المهنية، كما قامت أيضا اللجنة بعمل نشاط صيفي سنوي تقيمه كل عام فهي منذ أكثر من 20 عاما تدعم وتخدم كتاب الله وتخرج كل عام أكثر من 25 حافظا وحافظة.

وبين الكندري ان لجنة زكاة العثمان لديها الكفالات الشهرية المتعددة ويمكن لأهل الخير المشاركة فيها وهي: كفالة حافظ شهريا 10 دنانير، وكفالة حلقة شهريا 150 دينارا، وكفالة محفظ شهريا 200 دينار، والكفالات السنوية هي: كفالة حافظ سنويا 100 دينار، وكفالة حلقة سنويا 1500 دينار، وكفالة محفظ سنويا 2000 دينار، ويمكن للمحسنين التبرع عبر الأرقام التالية: 99401011 - 22667780 أو زيارة أفرع اللجنة في منطقة حولي والروضة.