كريم طارق

وقعت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان مذكرة تفاهم بشأن إقامة معرض الكويت التجاري الدولي «إكسبو 2018»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2018 تحت شعار «نقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وعلى هامش توقيع المذكرة، أشادت الصبيح بالتعاون المثمر بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التجارة والصناعة، والذي يصب في مصلحة الكويت بصفة عامة وشريحة الشباب وتنمية وتعزيز المشروعات الصغيرة بصفة خاصة، مشيرة إلى أن معرض اكسبو 2018 سيكون على أعلى مستوى من التنظيم وتحقيق الأهداف المرجوة وترسيخ مفهوم الاقتصاد المعرفي الذي قطعت فيه الكويت شوطا طويلا بما ينعكس على الشباب وعلى الاقتصاد الوطني للكويت وتنويع مصادر الدخل.

وأشارت الصبيح إلى أن الهدف من هذا المعرض هو ربط المشروعات الصغيرة بأساليب نقل المعرفة والاستفادة منها محليا وعالميا، لافتة إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كانت سباقة في ترسيخ مفهوم الاقتصاد المعرفي وأنشأت المركز الوطني للاقتصاد المعرفي ضمن هيكلها التنظيمي في أعقاب إقامة المعرض الوطني لنقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أقيم العام الماضي وحظي بنجاح كبير، مشيرة إلى أن المعرض ستشارك فيه كوكبة من المسؤولين والشركات العالمية الكبرى والمحلية وسيساهم في التنسيق بين أصحاب المشروعات الصغيرة من العمالة الوطنية مع تلك الشركات لنقل التجارب واحتضان مشروعات الشباب وتنميتها.

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن الاقتصاد المعرفي يشهد سباقا واضحا بين الدول من اجل تطبيقه والعمل به لاستقطاب كبرى الشركات، مشيرا الى ان هذا المعرض سيحظى بمشاركة الكثير من الشركات العالمية الكبرى، معربا عن امله في تضافر كل الجهود الحكومية لضمان نجاح المعرض وجني ثمراته من قبل المجتمع الاقتصادي وفئة الشباب والمشروعات الصغيرة بشكل خاص.

وأكد أن هناك تركيزا حكوميا وتوجيهات واضحة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بفتح كل الافاق وتسهيل جميع الاجراءات الحكومية والتخلص من الروتين او البيروقراطية ومحاولة نقل تجارب ونجاحات الغير إلى شبابنا وتعد هذه المذكرة من ضمن الجهود التي ستساعدنا على تحقيق هذا التوجه الذي نصبو اليه.

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي بالتعاون بين الأمانة ووزارة التجارة لتنظيم وإقامة معرض اكسبو 2018 بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار، مشيرا الى ان المعرض يقام تحت شعار نقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الى ان المعرض يتكون من 3 أجزاء رئيسية، الأول الفكرة وإيجاد الفكرة والثاني تحويل الفكرة الى مشروع صغير ومن ثم الى شركة قائمة، مشيرا الى ان مذكرة التفاهم ستنظم العلاقة بين الجهات التي ستنظم معرض اكسبو 2018.

ووصف مهدي المعرض بأنه حدث عالمي، حيث تمت دعوة كبرى الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في فعالياته، متوقعا مشاركة أكثر من 250 شركة حول العالم في هذا المعرض الذي تشارك فيه الشركة الكويتية للاستثمار ممثلة في شركة ميكر فير الأميركية.