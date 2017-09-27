أعلنت وزارة الدفـاع أن القوة الجوية الكويتية ستشارك في العرض الجوي لفريق القوات المسلحة الجوية الملكية البريطانية «السهام الحمر» على شاطئ الخليج العربي غدا.

ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي أمس المواطنين والمقيمين الى حضور العرض الجوي الذي ستنطلق فعالياته الساعة 3.30 عصرا بجانب ابراج الكويت برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

في هذا السياق، أعربت السفارة البريطانية بالكويت عن فخرها لعودة فريق القوات الجوية الملكية البريطانية للاستعراض الجوي المعروف باسم «السهام الحمر» مرة أخرى للكويت بعد نجاح الاستعراض الرائع الذي قدمه الفريق في شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن الفريق الأول عالميا في تقديم العروض الجوية سيقوم خلال زيارتهم الثالثة للكويت بتقديم عرض جوي لمدة 22 دقيقة في سماء الكويت في شارع الخليج العربي بين مجمع مارينا وأبراج الكويت وذلك في تمام الساعة 16:00 عصر غد.

وأضافت السفارة في بيان صحافي: لقد أبهر فريق السهام الحمر، المعروف رسميا باسم فريق القوات الجوية الملكية للاستعراض الجوي، جماهير بالمملكة المتحدة وجماهير في جميع أنحاء العالم لأكثر من 50 سنة.

لقد كانت سنة 2016 سنة مثيرة للفريق، حيث قام بتقديم استعراض جوي لأول مرة في الصين، وقام بزيارة 16 دولة خلال جولته من ضمنها الكويت، وسيقوم الفريق وهو محلق بطائرات هوك السريعة T1 التي تمت صناعتها في المملكة المتحدة، بتقديم عرض جوي آخر ليتم بذلك أكثر من 4800 عرض منذ تقديمه العرض الأول سنة 1965.

وأعلنت السفارة أنه سيصاحب زيارة فريق السهام الحمر للكويت، زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون النقل كريس جريلينج، مضيفة أنه خلال زيارتهم للكويت، سيقوم فريق «السهام الحمر» بعدد من الأنشطة العامة من ضمنها لقاء طلبة المدارس المحلية.

وبمناسبة هذه الزيارة، قالت القائمة بالأعمال بالسفارة البريطانية بالكويت، جاكي بيركينز «يشرفنا ويسعدنا الترحيب مرة أخرى بفريق القوات الجوية الملكية للاستعراض الجوي «السهام الحمر» إلى الكويت بعد العرض الرائع الذي قدموه شهر نوفمبر الماضي.

نحتفل من خلال عرض فريق السهام الحمر بالتزام المملكة المتحدة المتواصل بالكويت وبالعلاقة الثنائية الطويلة بين البلدين في مجال الدفاع.

إن العلاقة التي تجمع بين الكويت والمملكة المتحدة في مجال الأمن والدفاع علاقة قوية، ونحن ممتنون لحكومة الكويت، خصوصا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد على دعمه لفريق السهام الحمر وجعل هذا الحدث الرائع ممكنا».

من جهته، قال قائد فريق السهام الحمر الرائد مارتن هيجينس: يقوم فريق السهام الحمر بتحضيرات مفصلة طيلة السنة، تشمل تدريبات مكثفة ومتواصلة وأنشطة مختلفة، سواء كان عرضهم بالمملكة المتحدة أو خارجها، مثلا بالكويت، يقوم فريق السهام الحمر بالمساعدة في إبراز التواصل، وتشجيع الازدهار، ودعم المصالح الوطنية المهمة.