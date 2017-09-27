565 رئيس دولة حالياً أو سابقاً ضمن قائمة خريجي برامج التبادل الثقافي الدولي

مارغريت تاتشر وغوردون براون وتوني بلير شاركوا في برنامج الزائرين الدوليين

5 أجيال من الكويتيين درسوا في الولايات المتحدة وحصلوا على المهارات اللازمة التي أهلتهم للمساهمة في بناء دولتهم

أسامة دياب

أكد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان أن صفقة طائرات الـ F18 التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الكويتي خلال جولة الحوار الاستراتيجي الأخيرة تتكون من 28 طائرة، مشددا على حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز قدرات القوات المسلحة الكويتية في الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن الصفقة على الطريق الصحيح وتتحرك بصورة مرضية.

وردا على سؤال حول دعوة الرئيس ترامب لقادة الخليج لحل الأزمة الخليجية، شدد سيلفرمان ـ في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ـ على حرص الولايات المتحدة على وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي والمسارعة إلى حل الأزمة الحالية بالحوار المباشر خصوصا أنها لا تصب في صالح أي من أطراف الأزمة.

وفي التفاصيل فقدأكد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان ان السفارة تولي التبادل الثقافي أهمية كبيرة لما له من دور فعال في تعزيز التفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت لافتا إلى أن التربية والتعاون الأكاديمي وتبادل المتدربين من أقوى عناصر التبادل الثقافي.

وأشار سيلفرمان - في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش حفل الاستقبال الأول الذي تقيمه السفارة لخريجي برامج التبادل الثقافي مساء أمس الأول - إلى أن 5 أجيال من الكويتيين درسوا في الولايات المتحدة وحصلوا على المهارات اللازمة التي أهلتهم إلى المساهمة في بناء دولتهم ولا يزالون على تواصل مع زملائهم والجامعات التي درسوا فيها.

وأوضح سيلفرمان ان تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين كان من أهم الموضوعات التي طرحت بقوة خلال الجولة السابقة من الحوار الاستراتيجي في واشنطن، وذلك من أجل خلق المزيد من الروابط بين الجامعات وخلق فرص بحثية مشتركة في العلوم المختلفة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة.

وعن جديد أسبوع «اكتشف أميركا»، كشف سيلفرمان عن العديد من المفاجآت في مهرجان هذا العام ومنها فيلم وثائقي عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة والتي تعرض تميز جمال الطبيعية فيها، فمن الجميل مشاهدة المنتزهات الرائعة في نيويورك، ولوس انجيليس، وبوسطن وهيوستن، كما ستكون هناك فعاليات تتعلق بالأطعمة الأميركية وصناعة السيارات، بالإضافة إلى فعاليات مهمة عن حماية الملكية الفكرية.

في كلمته التي ألقاها خلال حفل الاستقبال، أعرب سيلفرمان عن سعادته بأول حفل استقبال تقيمه السفارة لخريجي برامج التبادل الثقافي، مشيرا لوجود مجموعة من خريجي برامج التبادل الثقافي التابعة لوزارة الخارجية الأميركية والتي تشمل البرامج الدراسية وتلك الخاصة بالتبادل المهني، بالإضافة إلى برامج التدريب الثقافية والدراسية التي أقيمت هنا في الكويت.

وأضاف ان الهدف من مثل هذه البرامج هو زيادة مستوى التفاهم المتبادل بين الشعبين الأميركي والكويتي، والمقيمين في الكويت، لافتا إلى وجود مجموعة من 2000 خريج من برامج التبادل، منهم من هو مقيد في قاعدة بيانات وزارة الخارجية الخاصة بخريجي برامج التبادل الدوليين، مشددا على أن كل فرد ممن تخرج من تلك البرامج يشكل جزءا من شبكة تضم الملايين حول العالم.

من ضمن هؤلاء وزراء خارجية بريطانيا سابقا مارغريت تاتشر وغوردون براون وتوني بلير ممن شاركوا في برنامج الزائرين الدوليين، وبالإجمال، تضم قائمة خريجي برامج التبادل الثقافي الدولي حتى يومنا هذا ما مجموعه 565 رئيس دولة حالي أو سابق.

ودعا سيلفرمان الخريجين إلى تسجيل بياناتهم من خلال الرابط: www.alumni.state.gov لمتابعة التواصل مع زملائهم، معربا سروره بالمساهمة في تطوير تجارب الخريجين وتوسيع رقعة شبكات تواصلهم مع الغير من خلال برامج التبادل التي يشاركون فيها.

هذا ونشجع خريجينا للعمل معا من خلال مشاريع جديدة ورائدة أكان ذلك في مجال ريادة الأعمال أو تدريس اللغة الإنجليزية أو الدراسات العلمية وغيرها من المواضيع مما سيساهم في بناء مجتمعاتهم ومستقبلنا المشترك.

ولفت إلى عناية الخريجين بالموارد المتاحة بين أيديهم، منها على سبيل المثال قيام 100 معلم لغة إنجليزية من الكويت بالاستفادة من برامج التعليم عن بعد، وتشمل برنامج اللغة الإنجليزية الأميركية الإلكتروني وسلسلة نقاشات اللغة الإنجليزية الأميركية وغيرها من الدورات التعليمية المتوافرة على شبكة الإنترنت.

وأشار سيلفرمان إلى أنه تعبيرا عن التزام السفارة بالعمل جنبا إلى جنب مع نظرائنا الكويتيين، قامت السفارة باستحداث منصب منسق شؤون خريجي برامج التبادل لتوسيع وتطوير فرص التعاون من خلال التعليم وبرامج التبادل.

باغانيني: 2000 شخص استفادوا من برامج التبادل الثقافي

أكدت الملحق الثقافي في السفارة الأميركية لدى البلاد د.زينيا باغانيني ان السفارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي مع الكويت وتشجع المواطنين والمقيمين على المشاركة في برامج التبادل الثقافي، لافتا إلى أن 2000 شخص استفادوا من هذه البرامج، والتي تعتبر تجربة ثقافية وتعليمية فريدة للمشاركين فيها.

وأشارت باغنيني إلى أن التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي جزء مهم جدا من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة، موضحة ان 15.500 طالب وطالبة من الكويت يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية ويستفيدوا من النظام التعليمي والأكاديمي المتميز والرائد والمشهود بكفاءته عالميا.

ولفتت باغنيني إلى ان أسبوع «اكتشف أميركا» يتطور عاما بعد عام، ويضم العديد من الفعاليات المتنوعة هذا العام، والتي ترضي كل الأذواق وتعبر عن غنى وتنوع الثقافة الأميركية، داعية المواطنين والمقيمين للمشاركة في فعالياته المختلفة.

زبن: نهدف إلى زيادة حجم مشاركة خريجي برامج التبادل الثقافي وتعميق خبراتهم

أكد منسق شؤون خريجي برامج التبادل الثقافي إياد زبن ان الهدف الرئيسي من عمله كمنسق لشؤون خريجي برامج التبادل الثقافي لدى السفارة الأميركية هو زيادة حجم مشاركة خريجي برامج التبادل التابعة لوزارة الخارجية والبرامج التعليمية المتواجدين في الكويت وتسهيل التعاون حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين خريجي برامج التبادل المتواجدين في الكويت من تعميق خبراتهم وتوفير منصة لهم ليشاركوا الخريجين الآخرين تجاربهم بعد عودتهم من برامج التبادل في أميركا.

وأعلن زبن عن توافر منحتين لصالح خريجي برامج التبادل الثقافي والتي يمكن للجميع الاطلاع على تفاصيلهما من خلال حساب السفارة على الانستغرام (USEmbassyAlumni_Q8) مبديا استعداده للمشاركة في تفاصيل هذه المنح شخصيا مع الخريجين إذا أردوا التحدث معه مباشرة، مشيرا إلى وجود مجموعة ألفي خريج وخريجة من برامج التبادل التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، داعيا الخريجين إلى أن يقوموا بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط: www.alumni.state.gov للاستفادة من كل الموارد المتاحة لكم.