أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد تطلع الكويت لتعزيز التعاون بينها وبين مصر لتشمل آفاقا أوسع ومستويات افضل.

وأشاد الحمد في كلمة في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة القنصلية الكويتية ـ المصرية المشتركة بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات من قيم التعاون والاخوة بما يساهم في تعزيز الثقة في مسيرة العمل القنصلي المشترك وكقيمة مضافة لمجالات التعاون العديدة.

وأشار الى ما تضمنته اجتماعات اللجنة المشتركة من مواضيع مهمة تتعلق بتبادل الخبرات في مجال القوى العاملة وتبادل المعلومات والتعاون حول العديد من القضايا الأمنية والقانونية والصحية التي تتعلق بمصالح مواطني البلدين.

وأضاف ان الاجتماعات مثلت «فرصة كريمة» لتبادل الآراء والتباحث حول العديد من المواضيع القنصلية المختلفة ذات الاهتمام المشترك والتوصل خلالها الى مجموعة من البنود الإيجابية التي تلبي تطلعات وآمال الجانبين.

وأوضح ان هذه الجهود ستستكمل بالدورة الخامسة في الكويت في الفترة التي يقررها الجانبان عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة.