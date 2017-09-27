أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي سعي البرنامج الى دعم وتطوير قدرات ومهارات العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

جاء ذلك في تصريح للمجدلي عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج ومركز صباح الأحمد للموهبة والابداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف دعم التنمية الاقتصادية الكويتية والشباب الكويتي من المبدعين.

وقال المجدلي ان دعم البرنامج لقدرات العمالة الوطنية يأتي تحقيقا لرؤية الدولة في دعم هذه العمالة وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية. وأضاف ان مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يبذل جهودا لتوفير أحدث الوسائل في المجالات التقنية والهندسية المختلفة والعمل على توفير الدورات الفنية والمهنية المعتمدة والمعدات اللازمة بهذا الخصوص.

وأوضح ان خريجي هذه الدورات يحصلون على شهادة احترافية معتمدة لتغطية كل المهارات اللازمة للتشغيل والتعامل مع نظم التحكم الصناعية والتكنولوجية المختلفة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج والمركز المشتركة لتطوير قدرات القوى العاملة الوطنية الراغبة بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.