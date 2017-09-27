«السكنية» أشادت وقدّرت تعاون فريق العمل والمقاول والجهات الحكومية

المشروع من أضخم المناطق السكنية ويضم 5201 وحدة ومراعاة تجهيز الخدمات مع بداية السكن عادل الشنان

في سابقة تؤكد جديتها لمعالجة القضية الإسكانية، تسلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس أولى مراحل مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية وتحديد القسائم لمنطقة غرب عبدالله المبارك والتي تضمنت 2346 قسيمة قبل الموعد المحدد بشهرين، ما سينعكس إيجابا على المواطنين الذين سيتسلمون الأوراق الرسمية لمباشرة بناء قسائمهم السكنية اعتبارا من يوم غد قبل الموعد المقرر بالجدول الزمني بستين يوما.

من جانبه، اعتبر وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة للخدمات ياسر حسن أبل أمس خلال جولة ميدانية بالموقع مع مدير عام المؤسسة م. بدر الوقيان أن «تسلم المشروع قبل موعده النهائي المحدد بشهرين سابقة إيجابية تؤكد جدية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التعامل مع القضية الإسكانية».

وأضاف أبل أن «إنجاز المشروع قبل موعده يصب أيضا في مصلحة المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية حيث سيتسلمون أذونات بناء قسائمهم اعتبارا من يوم غد، كما يجسد حرص فريق العمل وبقية الجهات الحكومية المعنية على سرعة الإنجاز بالتعاون مع مقاول المشروع شركة ليماك التركية وشركة كي سي سي للهندسة والمقاولات، خاصة ونحن نتحدث عن واحد من أضخم مشاريع المؤسسة حاليا كونه يضم 5201 وحدة سكنية ويشمل إنشاء أعمال البنية التحتية والطرق ومباني الخدمات العامة، والتي تمت مراعاة إنجازها لتكون جاهزة لخدمة المواطنين في المنطقة بالتزامن مع سكن المواطنين».

وشهدت منطقة غرب عبدالله المبارك أمس مراسم أولى مراحل استلام المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمشروع الذي يشمل تحديد 2346 قسيمة من أصل 5201 وإنشاء الطرق وأعمال البنية التحتية وإنشاء شبكات المياه العذبة والمياه المعالجة وشبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي والهاتف، بالإضافة إلى تنفيذ 135 محطة محولات كهربائية ثانوية ومحطة كهرباء رئيسية جهد (‪400/132/11‬ كيلو فولت) و6 محطات محولات رئيسية جهد (132/11 كيلو فولت) مع كيبلات ضغط 132 كيلو فولت لضمان توفير التيار الكهربائي قبل انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم‪

.‬من جانبها شكرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان لها التعاون والجهد الذي أبدته مؤسسات الدولة المعنية في مشروع غرب عبدالله المبارك والتي ترجمت حرصها على خدمة المواطنين عبر تعاونها المثمر مع المؤسسة وفريق عملها سواء بتوفير المتطلبات أو إزالة المعوقات والقيام بدورها وفقا لأكمل وجه لإنجاز واحد من أضخم المشاريع السكنية التي تنفذها حاليا، مبينة أن أعمال المشروع تم بدء تنفيذها في 25 نوفمبر 2015 خلال مدة تصل إلى 730 يوما تنتهي في ‪23/نوفمبر 2017.‬

وشددت المؤسسة على التزامها بتطبيق القانون واللوائح والنظم والعقوبات على المقاولين المخالفين مع تقديرها في ذات الوقت لجميع المقاولين والشركات المنفذة التي تلتزم بمواعيدها وتستبق التسليم قبل المواعيد المحددة نظرا لكونه أحد أوجه توفير المال العام بموجب ما يتم الاتفاق عليه مع جميع الأطراف والالتزام بالجداول الزمنية والاشتراطات الواردة في التعاقدات، وهو ما يصب بالنهاية في مصلحة الدولة والمواطنين المتقدمين للحصول على طلبات الرعاية السكنية‪.‬

وأوضحت المؤسسة أنها باشرت طرح مناقصات المباني العامة للمشروع وهي 8 رياض أطفال، 4 مدارس ابتدائي بنين، 4 مدارس ابتدائي بنات، 3 مدارس متوسطة بنين، 3 مدارس متوسطة بنات، 2 مدرسة ثانوية بنين، 2 مدرسة ثانوية بنات، 22 مسجدا وسكن إمام، 2 مركز صحي، 2 مخفر شرطة، 2 سوق مركزي (مركز ضاحية) و10 أفرع سوق مركزي، 2 وحدة اجتماعية، 2 مركز تنمية مجتمع، وذلك لضمان توفير كافة الخدمات للمواطنين تزامنا مع إنجازهم لبناء قسائمهم السكنية‪.‬

تامير: حرص كويتي على تطوير البنية التحتية

أثنى سفير الجمهورية التركية مراد تامير أمس خلال حضوره تسلم المرحلة الأولى من مشروع غرب عبدالله المبارك على جهود الكويت في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية وتنفيذها بوتيرة متسارعة إلى جانب الحفاظ على جودتها وحرص الجهات الرسمية على توفير احتياجات وتقديم التسهيلات للشركات التركية.

وأكد تامير حرص الحكومة التركية على توفير ودعم المقاولين المشاركين في تنفيذ الاعمال الكبرى في الكويت والتي منها مشروع غرب عبدالله المبارك، مشيرا إلى المتابعة الحثيثة والمستمرة وصولا للنتائج الإيجابية المرجوة.

العلمي: «السكنية» أساس نجاح تسليم المشروع

بيّن الرئيس التنفيذي في شركة «كي سي سي» م.علي العلمي أن النجاح الذي تم تحقيقه في تسليم جزء من قسائم المشروع قبل الوقت المحدد بشهرين عائد إلى دور المؤسسة السكنية والجهات الحكومية الأخرى في توفير الحاجات والمستندات والتسهيلات والموافقات المطلوبة في الوقت المناسب.

وأثنى على جهود الوزير أبل في متابعة المشروع الحثيثة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المرصود للاعمال دون التعاون في أي بند من بنوده أو أعمال وما يرتبط بها من جودة، متمنيا أن يتم تسليم ما تبقى من مكونات للمشروع قبل الموعد المقرر نهاية العام الحالي.

تسليم أذونات البناء خلال الفترة المسائية

أشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان لها أمس أنها ستبدأ استقبال المواطنين أصحاب القسائم المخصص لهم في مشروع غرب عبدالله المبارك والتي ستعلن اليوم أسماءهم خلال الفترة المسائية وفقا للجدول المعد لذلك اعتبار من يوم غد الخميس بإدارة خدمة المواطن بين الساعة 2.30 ظهرا و5.30 بعد الظهر بالمبنى الرئيسي للمؤسسة لإصدار أذونات البناء من بلدية الكويت ومباشرة اجراءات حصولهم على قرض البناء من بنك الائتمان الكويتي.

أهالي غرب عبدالله المبارك يشيدون بجهود أبل

اشاد عدد من المواطنين اصحاب التخصيص على مشروع مدينة غرب عبدالله المبارك بجهود الوزير ياسر ابل وتفانيه في التنسيق مع مختلف جهات الدولة لانجاز المشروع قبل موعده والذي يعني تطورا ملحوظا في آلية عمل المؤسسة السكنية بعد ركودها لسنوات قبل ان يتسلم ابل حقيبتها الوزارية متمنين له دوام التوفيق وشاكرين سعيه والخاصة في خدمة الوطن والمواطنين.