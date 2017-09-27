السفير الأميركي يشيد بدور «الأنباء» في إبراز أنشطة المهرجان

هاملتون: المهرجان يتضمن الكثير من الأنشطة الجديدة دارين العلي

تنظم سفارة الولايات المتحدة الأميركية مهرجان «اكتشف أميركا» في نسخته الخامسة في الفترة بين 21 و30 اكتوبر المقبل، بهدف تعريف المجتمع الكويتي على الحضارة الأميركية ومكوناتها وتمتين أواصر التواصل بين الشعبين الكويتي والأميركي.

وتمهيدا لإطلاق المهرجان، زار «الأنباء» ظهر أمس كونها الراعي الإعلامي الرسمي للمهرجان، وفد من السفارة الأميركية ضم الملحق التجاري جيف هاملتون والملحق الاعلامي هيذر وارد والمسؤولة الإعلامية رشا البديري والمتخصصة بالشؤون التجارية رشا المحتسب ومساعدة التواصل الاجتماعي شذى عايش، لمناقشة تفاصيل المهرجان والدور الاعلامي الذي تضطلع به «الأنباء» بهذا الشأن، وذلك بحضور مدير التسويق والإعلان فريد سلوم ومدير التحرير الزميل محمد الحسيني ورئيسة قسم المحليات عفاف مختار ومسؤول العلاقات العامة يوسف ابراهيم والفريق المتخـــصص بالتــغطية الإعلامية للمهرجان.

ونقلت الملحق الاعلامي هيذر وارد شكر السفير الاميركي لورانس سيلفرمان لـ «الأنباء» على الجهود المبذولة خلال المهرجان الماضي، وذلك في رسالة خطية مرسلة لرئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، ثمن فيها متانة العلاقة والتعاون المشترك بين السفارة والصحيفة سواء في هذا المهرجان أو في مختلف الأنشطة والأحداث الأخرى.

بدوره، تحدث الملحق التجاري جيف هاملتون عن أبرز الانشطة التي ستتم خلال المهرجان والموزعة على مدى عشرة أيام، وتتنوع بين الرياضية والفنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى الأنشطة التعليمية والتربوية والترفيهية تهدف الى تقريب المجتمع الكويتي من الحياة في أميركا من مختلف جوانبها.

ولفت الى أن المهرجان لهذا العام يتضمن الكثير من الأنشطة الجديدة والتي تهدف الى عدم التكرار واستحداث روح جديدة للمهرجان الذي شكل مقدمة وأساسا لمهرجانات أخرى للسفارات الأميركية في مختلف دول الخليج العربي.

من جهته، أثنى مدير التحرير الزميل محمد الحسيني على اختيار السفارة لـ «الأنباء» للسنة الرابعة على التوالي لتكون الراعي الاعلامي الرسمي للمهرجان، معربا عن فخره بهذه الثقة، متمنيا أن يستمر التعاون بين الجهتين لما في مصلحة المجتمعين الكويتي والأميركي.