الزين الصباح: «الشباب» تفتح المجال للمختصين للمشاركة بمبادراتهم عاطف رمضان

تقيم شركة media force بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب مبادرة «180 درجة الاعلامية»، وهي مبادرة شبابية اعلامية لعقد ورش اعلامية في الكويت يقيمها خبراء ونخب اعلامية.

واكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ان الوزارة تدعم فئة الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 14 و34 عاما، مشيرة الى ان الوزارة تفتح المجال للمختصين والعاملين في مجالات تفيد الشباب بأن يقدموا مبادراتهم للوزارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة امس للإعلان عن مبادرة «180 درجة الاعلامية» وذلك بحضور الناطق الرسمي ومدير إدراة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج والمشرف العام على المبادرة المذيع والاعلامي د.بركات الوقيان والمشرف الأكاديمي على المبادرة د.فواز العجمي ومدير عام الشركة المنظمة أنس الخليفة.

واضافت الشيخة الزين الصباح ان رغبة الكثيرين للمشاركة في البرامج التي تعدها الوزارة امر يشير الى ان هذه البرامج مميزة.

وقالت ان الوزارة تستقبل الملاحظات من خلال بريدها الالكتروني المسجل بالموقع الالكتروني للوزارة وانها تنظر بعين الاعتبار لهذه الملاحظات.

من جانبه، اكد المشرف العام على مبادرة «180 درجة الاعلامية» المذيع والاعلامي د.بركات الوقيان ان الكويت دخلت في حلبة منافسة مع دول الخليج فيما يخص القطاع الشبابي.

في الاطار ذاته، قال ناصر العرفج ان هذه الدورة جاءت من منطلق ايمان وزارة الشباب بالدور الاعلامي والكوكبة الشبابية المختصة في مجال الاعلام ومد يد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال أولوية خاصة بالاعلام الالكتروني.

وقال المشرف الأكاديمي على المبادرة د.فواز العجمي ان الاعلام اليوم لم يعد مقتصرا على الجهات الحكومية او الجهات الرسمية والقطاع الخاص، وانما اصبح متاحا للجميع لنقل اصواتهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لنقل المشهد للعالمية.