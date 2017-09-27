الأوركسترا قدمت منذ إنشائها نحو 200 حفل موسيقي وحظيت بتقدير عالٍ من محبي الموسيقى

تنظم سفارة جمهورية الصين الشعبية أمسية موسيقية فولكلورية في السابعة من مساء الأحد المقبل في مركز اليرموك الثقافي.

وتشارك في الأمســية أوركســـترا موســـيقى ايلــيغانت الصينية والتي تأسست على يد الآنسة وانغ لونغ في مركز شنغهاي للفن الشرقي عام 2008.

وفي عام 2016 جرى اختيار الأوركسترا لتقديم موسيقى صينية تقليدية في معبد الأقصر في مصر أمام رئيسي مصر والصين بمناسبة الحفل الافتتاحي لعام الثقافة الصينية - المصرية.

وتهدف الفرقة الى تقديم منتج فني راق يمثل بصورة بانورامية ومبتكرة جمال وسحر مجموعة من المقطوعات الموسيقية التقليدية والأزياء والثقافة الصينية.

وقد قدمت الأوركسترا منذ إنشائها عام 2008 نحو 200 حفل موسيقي وحظيت بتقدير عال من محبي الموسيقى ومن الموسيقيين المحترفين ووسائل الاعلام.

ومؤسسة الفرقة ومديــرتـــها الفنـــية وانغ لانغ هي خريجة كونسرفتوار الموســيقى المركزي في بكين عام 1997 وعملت كعازفة سولو في أوركسترا شنغهاي الصينية بين العامين 1997 و2006.

وفي عام 1998 قدمت حفلا ناجحا في مركز لينكولن في نيويورك مع زميلها ارهو ماتر مين هويفن. كما شاركت في عدد كبير من المهرجانات الموسيقية في كوريا وأميركا والهند وأثينا واليونان.