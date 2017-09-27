مريم بندق

تنشر «الأنباء» تأكيدا لمصداقية خبرها بعنوان «بصمة المعلمين نافذة» المنشور أمس المستند الرسمي لمخاطبة وزارة المالية لوزارة التربية بالموافقة على صرف 831 ألف دينار لشراء وتركيب اجهزة البصمة تمهيدا لتطبيق البصمة في المدارس.

وجاء في المستند الموجه من وزارة المالية لوكيل وزارة التربية تحت عنوان «مشروع تطبيق البصمة في مدارس وزارة التربية بميزانية السنة المالية 2017/2018»: بالإشارة الى كتابكم رقم 21311 المؤرخ في 27 أغسطس بشأن طلب الموافقة على تعزيز ميزانية السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 831.165 دينارا لتغطية التكلفة التقديرية المتوقعة لتطبيق أجهزة البصمة نود الإفادة بأنه لا مانع لدينا بوزارة المالية من البدء في اتخاذ اللازم لتنفيذ قرار تطبيق البصمة وما يتطلبه من اجراءات شراء الأجهزة والبرامج اللازمة لها والعمل على اعادة ترتيب أولويات الصرف لديكم بما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة بميزانيتكم للسنة المالية المذكورة.

والمفاجأة ان وزارة التربية طلبت تطبيق البصمة على جميع مدارس وزارة التربية بالمناطق التعليمية ومدارس التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم الخاص العربية بمعدل 900 مدرسة تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية.