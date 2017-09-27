تنظم لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة الأندلس التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي درسا أسبوعيا في شرح «الأربعون النووية» يلقيه الداعية إبراهيم الأنصاري، وذلك مساء كل يوم أربعاء بعد صلاة العشاء في ديوانية الشباب الكائنة في منطقة الأندلس ق (6) - ش (101) - م (53).

الجدير بالذكر أن إدارة بناء المساجد والمشاريع الإسلامية في منطقة الأندلس التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي تضم العديد من اللجان مثل: اللجنة الدائمة لتحفيظ القرآن الكريم والتي تقوم بتنظيم العديد من دورات تحفيظ القرآن الكريم، ولجنة الإعانات والتي تعمل على إحياء فريضة الزكاة وتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة، كذلك هناك لجنة الدعوة والإرشاد، وكان من ثمراتها الدعوة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، كذلك إحياء التراث الإسلامي من خلال نشر كتب السلف الصالح، كما تضم الإدارة أيضا لجنة توعية الجاليات، والتي أخذت على عاتقها دعوة الجاليات إلى الإسلام، بالإضافة إلى لجنة المشاريع، والتي قامت بعمل العديد من المشاريع الخيرية الإسلامية في العديد من الدول بالتعاون مع اللجان القارية التابعة للجمعية.