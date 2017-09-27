نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفل استقبال أعضاء هيئة التدريس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحضر الحفل مدير عام الهيئة د. احمد الاثري وعدد من قياديي الهيئة وأعضاء هيئة التدريس وذلك بمقر الرابطة بمنطقة العديلية.

وبهذه المناسبة أكد د. الاثري ان هذه المناسبات فرصة للالتقاء مع جميع اعضاء هيئة التدريس للحديث حول ابرز مستجدات العمل وتبادل الآراء فيما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة، مقدما الشكر للرابطة لتنظيم مثل هذه المناسبات التي تسهم في التواصل بين جميع العاملين في الهيئة. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد.

من جانبه رحب نائب رئيس الرابطة د. فواز الرشيدي بجميع الحضور متمنيا لهم عاما دراسيا جديدا حافلا بالنجاح والتقدم، مقدما الشكر لمدير عام الهيئة د.أحمد الاثري لحرصه الدائم على التواجد في مثل هذه المناسبات التي تزيد من الترابط بين اعضاء هيئة التدريس وبين قياديي الهيئة.