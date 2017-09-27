فيينا - كونا: قدمت الكويت تبرعا بقيمة 467 الف يورو (ما يعادل 167 الف دينار) للمشيخة الإسلامية في الجبل الأسود (مونتنيغرو) لدعم مشروع توسعة المدرسة الإسلامية الثانوية للطلاب والطالبات في العاصمة «بودغوريتسا».

وقالت سفارة الكويت لدى صربيا في بيان تلقته «كونا» أمس الثلاثاء ان سفير الكويت لدى صربيا والمحال إلى الجبل الأسود يوسف عبدالصمد التقى في العاصمة الصربية ممثل المشيخة الإسلامية ومدير العلاقات الخارجية في الجبل الأسود عمر كايوشاي وسلمه الدعم المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية لتوسعة المدرسة.

وذكرت ان مشروع التوسعة الجديد الذي سيتضمن مركزا ثقافيا وسكنا داخليا للطالبات سيطلق عليه «مركز الكويت» تقديرا لدور الكويت في دعم المشروعات الخيرية والإنسانية التي تهم المسلمين ولاسيما التعليمية.

من جهته، أعرب ممثل المشيخة كايوشاي عن تقديره للمساعدات التي تقدمها الجهات الرسمية والأهلية في الكويت لدعم التعليم في الجبل الأسود، مؤكدا ان التعليم يعد أولوية بالنسبة للمشيخة والكويت التي تعد من أهم شركائها.

من جهته، اعرب السفير عبدالصمد عن فخره بالدور الذي تؤديه الكويت في دعم العمل الخيري والإنساني في مختلف انحاء العالم، مؤكدا حرصها على الاستمرار في ذلك تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء والأصدقاء وترجمة حقيقية لرسالتها الإنسانية السامية باعتبارها «مركزا للعمل الإنساني».