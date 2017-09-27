حنان عبد المعبود

نظم المكتب الإعلامي بوزارة الصحة بالتعاون مع جمعية جابر العلي للزهايمر ووحدة خدمات كبار السن بمنطقة حولي الصحية ورشة عمل للأطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات عن داء الخرف والزهايمر تحت عنوان: «الزهايمر: التشخيص والعلاج المبكر يصنع فارقا» بقاعة مركز مبارك العبد الله لغسيل الكلى ​بمناسبة الاحتفال بالشهر التوعوي لمرض الزهايمر.

وذكرت رئيس المكتب الاعلامي لوزارة الصحة د.غالية المطيري في تصريح صحافي على هامش الورشة، ان الورشة شملت محاضرات ومناقشات علمية ودراسة حالة وتتناول العديد من المحاضرات تغطي أنواع الخرف والأعراض النفسية والسلوكية لمرض الزهايمر وأنواع الاختبارات والفحوصات المستخدمة في تشخيص المرض، كما غطت الورشة العلاج الدوائي وغير الدوائي للمرض ونصائح لمقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر عن كيفية التواصل معهم وضمان سلامتهم والتخفيف من الأعراض.

وتابعت: ألقى المحاضرات بالورشة كل من: د.ابراهيم الحمادي، رئيس وحدة الخدمات الصحية لكبار السن بمنطقة حولي الصحية ود.علي القطان، استشاري أمراض الشيخوخة في مستشفى مبارك ود.هديل العثمان، رئيس قسم طب المسنين في مستشفى الصباح.

وأشارت د.المطيري الى أن اهتمام المكتب بإقامة ورشة العمل لإطلاع الأطباء العاملين بمختلف مواقع وزارة الصحة على آخر المستجدات العلمية المتعلقة بمرض الخرف والزهايمر يعود الى أن الأطباء هم المسؤولون في المقام الأول على الاكتشاف المبكر لأعراض الزهايمر وإرشاد المرضى وأسرهم الى طرق العلاج المختلفة وكيفية التأقلم مع مختلف مراحل المرض بما يضمن أفضل مستوى لنوعية الحياة لهؤلاء المرضى.

وذكرت أن المكتب قد نظم عدة فعاليات توعوية للجمهور طوال شهر سبتمبر شملت بوثا توعويا بمجمع الأفنيوز وأيام توعوية مفتوحة بديوانية الرعيل الأول بمشرف والرميثية، بالإضافة الى حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب والموقع الالكتروني للمكتب، لافتة الى أن المكتب الاعلامي بصدد اقامة عدة ورش عمل خلال الفترة القادمة يستضيف خلالها خبراء من الكويت ومن الخارج لتغطية عدة مشاكل صحية ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الكويتي.